Tödlicher Unfall vor dem Jahreswechsel in Scheidegg: Aufklärung dauert an

Die Staatsanwaltschaft hat ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Dabei wird etwa die Schuldfähigkeit des Verursachers geprüft.

29.06.2023 | Stand: 19:48 Uhr

Das Ermittlungsverfahren zum tödlichen Unfall, der sich am 29. Dezember in Scheidegg ereignet hatte, dauert auch fast ein halbes Jahr später noch an. Wie der Kemptener Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann auf Nachfrage mitteilt, habe seine Behörde ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben.

