Tödlicher Unfall vor Silvester in Scheidegg: Verfahren eingestellt

Senior hatte in Scheidegg eine Frau überfahren. Das Ermittlungsverfahren gegen ihn wurde inzwischen eingestellt. Woran das liegt.

28.10.2023 | Stand: 05:11 Uhr

Das Ermittlungsverfahren zum tödlichen Unfall, der sich kurz vor dem Jahreswechsel in Scheidegg ereignet hat, ist inzwischen eingestellt worden. Das teilte am Freitag auf Nachfrage der Kemptener Oberstaatsanwalt Thomas Hörmann mit.

Damit muss sich der damals 89 Jahre alte Mann, der am 29. Dezember eine Urlauberin im Ortskern überfahren hat, keinem Prozess stellen. „Wegen erwiesener Unschuld“, erläutert der Staatsanwalt die Entscheidung kurz und knapp. Aus Gründen des Personenschutzes dürfe er sich nicht näher zu dem Sachverhalt äußern.

Senior überfährt Mutter mit Kinderwagen in Scheidegg

Wie mehrfach berichtet, war der Senior aus dem Landkreis Lindau an jenem Vormittag mit seinem Auto durch den Ort gefahren und hatte zunächst eine 31-Jährige und dann ihre 64 Jahre alte Mutter angefahren, die einen Kinderwagen auf dem Gehweg schob. Die ältere Frau starb später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen, die Tochter und das Baby zogen sich leichte Blessuren zu. Der Fahrer, der bis dato polizeilich nicht in Erscheinung getreten war, fuhr weiter in ein Geschäft. Dort griffen ihn wenige Zeit später Beamte der Polizei auf.

Die Staatsanwaltschaft Kempten ermittelte bis vor kurzem wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung. Dabei ging es unter anderem darum, inwiefern der Unfallverursacher schuldfähig war.