„Toni“ war als Gastwirt und Musiker Teil der Dorfmitte

Anton Weber aus Heimenkirch ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Seine musikalischen Grüße hallen nach.

17.08.2023 | Stand: 20:09 Uhr

Anton Weber war eine Institution in Heimenkirch. Als Metzgermeister und Gastwirt des „Adler“ gehörte er quasi zum Ortskern, als Musiker prägte er das kulturelle Leben in der Gemeinde mit, als Volksmusikant wirkte er weit über Heimenkirch hinaus. Am 10. August ist Anton Weber im Alter von 84 Jahren gestorben.

