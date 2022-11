Top-Talent aus Lindenberg: Jara El-Chaikh holt laufend Titel und Bestzeiten

Jara El-Chaikh ist die Senkrechtstarterin des Jahres bei der LG Westallgäu. Was die Läuferin aus Lindenberg auszeichnet und welche Marke sie 2023 knacken will.

13.11.2022 | Stand: 12:03 Uhr

In 4:54 Minuten könnte man eine Tasse Schwarztee ziehen lassen oder exakt einmal die Friedenshymne „Give Peace A Chance“ hören. Jara El-Chaikh möchte in dieser Zeit die 1500 Meter laufen. Es ist das große Ziel der 15-Jährigen für das kommende Jahr. Denn mit 4:54 Minuten würde sie sich für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. „Das wäre schon gut. Aber ich lasse es erst mal auf mich zukommen“, sagt die Schülerin.

Jara El-Chaikh ist die Aufsteigerin des Jahres bei der LG Westallgäu. Die Mittelstreckenläuferin hat 2022 etliche vordere Plätze abgeräumt und, was noch viel wichtiger ist, eine persönliche Bestzeit nach der anderen aufgestellt. Sie wurde unter anderem Allgäuer Meisterin über 800 Meter und im Crosslauf, Schwäbische Meisterin über 2000 Meter und im Crosslauf, Schwäbische Vizemeisterin über 1500 Meter, Fünfte bei der Süddeutschen Meisterschaft über 2000 Meter und bei der Bayerischen Meisterschaft über 3000 Meter.

(Lesen Sie auch: Westallgäuer Läufer überzeugen bei der Schwäbischen Crossmeisterschaft in Simmerberg)

Und das nicht nur in ihrer Altersklasse U16, sondern auch schon in der nächsthöheren U18, in welche sie zum Jahreswechsel fest aufsteigen wird.

Die Krönung gelang ihr schließlich bei der Bayerischen Meisterschaft der U16 über 2000 Meter: Jara El-Chaikh erfüllte sich ihren Traum von einer Medaille und wurde Bayerische Vizemeisterin. Natürlich mit persönlicher Bestzeit von 7:06,42 Minuten. Es ist zugleich der größte Erfolg für die LG Westallgäu seit vielen Jahren.

Trainer Wolfgang Fuchs verrät die Stärken der Läuferin

„Ich hätte nicht gedacht, dass sie so einen Schritt macht“, sagt Trainer Wolfgang Fuchs. Doch die 15-Jährige sei ebenso fleißig wie ehrgeizig. „Vielleicht manchmal sogar zu ehrgeizig“, fügt er an. Und selbstbewusst. Sie weiß, was sie auf der Laufstrecke kann. Ist angriffslustig und scheut sich nicht davor, das Tempo zu machen und die Führungsarbeit zu übernehmen.

Das ist auch eine Frage der Taktik: Was kann die Konkurrenz? Wo kann man am besten überholen? Und wie muss sie laufen, um sich nicht in einem Zielsprint zu verlieren. Denn das Sprinten, sagt der Trainer, ist nicht gerade die größte Stärke der jungen Lindenbergin, die die zehnte Klasse des Gymnasiums besucht.

Jaras Wurzeln liegen im Libanon. 2015 zog die Familie aus Nordrhein-Westfalen ins Westallgäu, weil Papa Ali eine Stelle bei Liebherr in Lindenberg antrat. Ein Jahr später fing sie beim TV Lindenberg mit Leichtathletik an. Nicht ihr erster Sport. „Ich habe schon richtig viel gemacht“, sagt sie – und listet ohne Atempause auf: Turnen, Klettern, Reiten, Tanzen, Karate, Fußball. Ach ja, und im Skiclub war sie früher auch mal.

Aber nichts davon hat sie so gern und so gut gemacht wie Leichtathletik. Zunächst einmal hat sie, wie in den unteren Jahrgängen üblich, mit Vielseitigkeit begonnen. Laufen, sprinten, springen, werfen – Jara hat zunächst alles ausprobiert.

Dann kam Corona. Die Pandemie bremste den Trainings- und Wettkampfbetrieb ordentlich aus. Ihr blieb (fast) nichts anderes übrig, als allein joggen zu gehen. Sie hat Gefallen daran gefunden – und sich aufs Laufen spezialisiert. „Es macht den Kopf frei und ist ein super Ausgleich zur Schule. Und das Gefühl danach ist einfach richtig schön“, sagt sie.

(Lesen Sie auch: Strahlende Siegerinnen: TV Lindenberg wird Meister in der Landesliga)

Fünfmal pro Woche trainiert sie. Dreimal im Verein und zusätzlich zweimal nach einem individuellen Trainingsplan, den Wolfgang Fuchs ihr alle sechs Wochen auf den Leib schneidert. Sie läuft rund 40 Kilometer pro Woche. Ob im strömenden Regen oder bei brütender Hitze, wenn ihre Freundinnen beim Baden sind. Beide Wetterextreme mag sie übrigens. Immer mit dem Ziel, bei den zehn bis zwölf Wettkämpfen in der Saison in Bestform zu sein.

Jara El-Chaikh hat mit Bayern den Länderkampf der U16 gewonnen

So wie eigentlich im gesamten Jahr 2022, das sie sogar in die Auswahl für den Ländervergleichskampf der U16 gebracht hat. Natürlich hat sie mit dem Bayern-Kader den Wettbewerb gewonnen.

Für das Jahr 2023 hat sie wieder große Ziele. Die Quali für die Bayerische und für die Süddeutsche hat sie schon in der Tasche. Aber sie will mehr. Sie will zur Deutschen. Ihre bisherige Bestzeit über 1500 Meter muss sie dafür um 13 Sekunden verbessern. Machbar ist das, sagt ihr Trainer. In 4:54 Minuten ist schließlich so einiges möglich.