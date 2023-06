Tore als Selbstverständlichkeit: Deshalb läuft's beim SV Maierhöfen

Der SV Maierhöfen-Grünenbach kann in der Bezirksliga die zweitbeste Rückrundenmannschaft werden. Parallel plant Trainer Alexander Odemer die nächste Saison.

10.06.2023 | Stand: 11:18 Uhr

Wenn es nach Alexander Odemer geht, geht es noch um was. Das Hauptziel, der Klassenerhalt, ist zwar erreicht. Doch der Trainer will das letzte Saisonspiel unbedingt gewinnen. Schließlich macht es für ihn schon einen Unterschied, ob Platz 5 in der Abschlusstabelle steht – oder Platz 10.

Der SV Maierhöfen-Grünenbach wird in der Fußball-Bezirksliga irgendwo in diesem Bereich ins Ziel kommen – je nachdem, wie er das finale Heimspiel an diesem Samstag gegen Abstiegsrelegationsteilnehmer VfL Brochenzell (13.) bestreitet (Anpfiff 17 Uhr).

Der SV Maierhöfen stand im Winter auf einem Abstiegsplatz

„Die Platzierung ist für mich schon relevant. Wenn Platz 5 oder 6 am Ende steht, wäre das toll. Das würde die gute Rückrunde bestätigen. Das hätten sich die Jungs auch absolut verdient“, sagt Odemer. Mit etwas Glück kann Maierhöfen sogar noch die zweitbeste Rückrundenmannschaft werden.

In der Tat hat der Tabellensiebte im Frühjahr einen wahren Kraftakt hingelegt. Nach der Vorrunde lag Maierhöfen auf einem direkten Abstiegsplatz (14.). Im Nachgang nicht verwunderlich. „Es war schon eklatant, wie viele Verletzte wir hatten. Und die Sommervorbereitung war nach der kurzen Pause einfach nicht gut“, sagt Odemer. Die im Winter dann allerdings umso besser. Abgesehen vom Langzeitverletzten Philpp Prinz (Kreuzbandriss) gab es kaum mehr Ausfälle. Das Team war eingespielt, die Abläufe stimmten.

Maierhöfen startete mit fünf Siegen in Folge in die Rückrunde. „Es ist klar, dass dann auch die Selbstverständlichkeit kommt. Und war klar: Wie schießen immer ein Tor“, sagt Odemer. In der Tat hat seine Elf im Jahr 2019 in jedem Spiel immer mindestens einmal getroffen. Die letzte Torflaute gab es im November (0:5 in Beuren).

Felix Merz ist zum Torjäger geworden

Sinnbildlich für diese Entwicklung steht Felix Merz: Der 26-Jährige hatte die Vorrunde verletzungsbedingt ganz verpasst. Jetzt ist er „fit wie noch nie“, sagt Odemer – und hat in der Rückrunde fast ein Drittel aller Tore erzielt (10). „Er übernimmt auch bei Elfmetern die Verantwortung“, freut sich Odemer. Das Eigengewächs, das auf der Zehn, auf der Sechs oder rechts offensiv spielt, hat alle vier Strafstöße verwandelt.

Apropos Eigengewächs: Bei der Planung für die neue Saison baut der Verein – wie eigentlich immer – voll auf bewährte Kräfte. „Wir wollen auf die eigenen setzen“, bekräftigt Odemer. Der Kader bleibe „im Großen und Ganzen“ bestehen. Unklar sei noch, ob die „Haudegen“ Markus Vogel (35) und Johannes Zähringer (35) weitermachen. Klassische Abgänge gebe es nicht, aber auch „höchstwahrscheinlich“ keine Zugänge von außen.

Der Bezirksliga-Kader soll 18, 19 Feldspieler und zwei Torhüter umfassen. Die Vorbereitung startet etwas später als sonst – am 17. Juli. „Ich glaube, die etwas längere Sommerpause braucht jeder“, sagt Odemer. Geplant ist unter anderem ein mehrtägiges Vorbereitungsturnier mit sechs Teams (u.a. Röthenbach und Eglofs), ehe am 19./20. August die Liga wieder beginnt.