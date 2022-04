Tore, Titel, Follower: Das ist Eishockey-Spielerin Antje Sabautzki aus Lindenberg

Antje Sabautzki aus Lindenberg gehört zu den Rekordspielerinnen in der Eishockey-Bundesliga. Was man über sie unbedingt wissen sollte. Ein Porträt in Zahlen.

02.04.2022 | Stand: 19:15 Uhr

Die Enttäuschung über die verlorene Finalserie währte nur kurz. Antje Sabautzki ist einfach nur „mega-stolz“. Die Eishockey-Frauen des ECDC Memmingen haben einer Saison mit vielen Rückschlägen (kleiner Kader, verletzte Nationalspielerinnen, Trainerwechsel) getrotzt und sind Deutscher Vizemeister 2022. Als Leistungsträgerin mittendrin: Ante Sabautzki. Und über die 32 Jahre alte Stürmerin gibt es so einiges zu erfahren. Zahlen, bitte!

314 Einsätze hat sie in der Bundesliga bestritten. In der ewigen Tabelle der höchsten deutschen Spielklasse, die seit 2006 eingleisig ist, liegt sie damit auf Platz drei. Die Liste wird angeführt von Monika Pink vom ESC Planegg (348) und Andrea Lanzl vom ERC Ingolstadt (320).

0 Spiele hat sie in dieser Saison verpasst. In allen 22 Spielen der Vorrunde und allen acht Spielen der Play-offs stand sie auf dem Eis.

11 Spielerinnen hatte Memmingen zeitweise nur zur Verfügung. Vor allem zu Beginn der Runde, als fast alle Nationalspielerinnen verletzt waren. Zum Vergleich: Bei voller Kapelle sind es 20 bis 22 Spielerinnen. „Wir hatten einen wahnsinnigen Teamgeist. Das ist ein toller, eingeschworener Haufen“, blickt Sabautzki zurück.

Antje Sabautzki spielt seit 2007 für den ECDC Memmingen in der Eishockey-Bundesliga

15 Spielzeiten hat Sabautzki in der Bundesliga für Memmingen schon absolviert. Ihr Debüt gab sie am Herbst 2007. Damit gehört sie zu den dienstältesten Spielerinnen im Kader des ECDC. Nur zwei Mitspielerinnen sind noch etwas länger dabei: Lena Kartheininger und Saskia Serbest (beide seit 2006).

368 Einsätze hat sie insgesamt in allen Wettbewerben (Liga, Pokal, Europacup) für den ECDC Memmingen absolviert – im Schnitt knapp 25 Spiele pro Saison.

3 Deutsche Meistertitel hat sie geholt: 2016, 2018 und 2019. Und ebenso wurde sie dreimal Deutsche Pokalsiegerin (2016, 2017, 2018).

58 Kilometer einfach fährt sie jedes Mal von ihrem Zuhause in Lindenberg bis zur Eishalle in Memmingen. Und das fünfmal pro Woche – plus Rückfahrten.

17 Kilogramm wiegt ihre vollgepackte Sporttasche – inklusive Helm, Schlittschuhe und Schutzausrüstung. Aber ohne Schläger.

206 Strafminuten hat sie in ihrer Karriere in allen Wettbewerben (Liga, Pokal, Europacup) gesammelt. 180 davon in der Bundesliga. Das ist im Vergleich nicht viel.

6 ist die Größe ihrer Schlittschuhe. „Ich sollte eigentlich auf 5.5 runtergehen, weil sie etwas groß sind. Die meisten kaufen ihre Schlittschuhe ein bis eineinhalb Nummern kleiner als die normalen Schuhe. In Turnschuhen trage ich 38.5 oder 39 – also sind meine Schlittschuhe im Verhältnis zu groß“, beschreibt sie.

Antje Sabautzki bei Instgram: Zahl der Follower ist ihr nicht wichtig

545 Follower hat sie unter dem Namen antje_12 bei Instagram. Wichtig ist ihr diese Zahl aber nicht. „Ich nehme auch nicht jede x-beliebige Anfrage an und habe auch ein privates Konto“, sagt die Lindenbergerin. Social Media nutzt sie vor allem, um mit Freundinnen und Bekannten im Ausland in Kontakt zu bleiben.

187 Scorerpunkte hat sie in der Bundesliga bisher gesammelt (98 Tore, 89 Vorlagen) – ist also in jedem zweiten Spiel unmittelbar an einem Treffer beteiligt.

0 Euro bekommt Sabautzki vom Verein. Kein Benzingeld, keine Punkteprämie. Erst recht kein Gehalt. Immerhin zahlen inzwischen Sponsoren für Busfahrten und Übernachtungen. Das war nicht immer so.

12 ist ihre Rückennummer. Die Stürmerin trägt sie in Gedenken an ihren Papa – die leider viel zu früh verstorbene Lindenberger Eishockey-Legende Gerhard Sabautzki.

4 Deutsche Vizemeisterschaften stehen in ihrer Bilanz: 2012, 2013, 2015 – und ganz aktuell 2022.

2017 hat Sabautzki mit Memmingen den EWHL-Super-Cup gewonnen – der größte internationale Erfolg des Vereins. Dieser Europapokalwettbewerb ist in etwa vergleichbar mit der Champions League im Fußball. Dreimal wurde sie dort auch Vize-Champion (2013, 2018, 2019).

163 Zentimeter ist ihr Schläger inklusive Kelle groß. Zum Vergleich: Die Spielerin selbst misst nur 1,73 Meter.

Antje Sabautzki spielt Tennis beim TC 46 Lindenberg

46 ist das Gründungsjahr des TC Lindenberg. Tennis ist ihr Sport im Sommer. In dieser Saison greift sie nach längerer Pause auch wieder in der Liga an – für die Damen 30. „Das ist einfach ein schöner Ausgleich“, sagt Sabautzki.

3 Minuten und 14 Sekunden dauert das Lied, mit dem die Mannschaft in dieser Saison in der Kabine ihre Siege gefeiert hat: „Cotton Eye Joe“ von Rednex – inklusive eigens einstudierter Tanz-Cheorografie. Antje Sabautzi ist übrigens der Kabinen-DJ. Privat hört sie gerne auch härtere Rockmusik.

1 Saison in der Bundesliga hängt sie noch dran – mindestens. Sabautzki wird ihren Vertrag bei den ECDC Memmingen Indians um eine weitere Spielzeit verlängern. „Wir machen das immer von Jahr zu Jahr“, sagt sie.

