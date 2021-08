Tour du Mont Blanc: Für Sofia Wiedenroth ein ganz spezielles Rennen

Die Profi-Fahrerin aus Niederstaufen hat eine lange Leidenszeit hinter sich. Jetzt hat sie einmal den höchsten Berg der Alpen umrundet. Und es lief richtig gut.

Was gibt es Schöneres, als eine lange Leidenszeit mit einem echten Erfolgserlebnis zu beenden – und das auch kurz vor einer Weltmeisterschaft? Sofia Wiedenroth ist auf jeden Fall happy. Die 26 Jahre alte Profifahrerin aus Niederstaufen hat bei der Tour du Mont Blanc den zweiten Platz belegt. Der Zweiter-Team-Wettkampf zählt zu den härtesten Mountainbike-Enduro-Rennen der Welt – denn er führt das Teilnehmerfeld einmal um den höchsten Berg der Alpen. Oder in Zahlen ausgedrückt: drei Tage, 300 Kilometer, 16 000 Höhenmeter, mehr als 20 Stunden Fahrzeit.

Allein schon aufgrund dieser Rahmenbedingungen ist diese Tour generell etwas ganz Spezielles. Für Wiedenroth war sie noch spezieller. Denn erst im Mai hatte sich die Weltcupfahrerin vom Specialized Enduro Team den Arm gebrochen. Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres. Diesmal zwar den anderen, aber dennoch eine blöde Sache. Wieder Rennpause, wieder Aufbautraining. „Ich war extrem viele Monate drinnen, auf der Rolle und in der Reha“, blickt Wiedenroth zurück.

Deshalb wollte sie unbedingt „was Großes in den Bergen“ machen und „so richtig Mountainbiken“. Eben die Tour de Mont Blanc, die Teil der E-Bike-World-Tour ist und von den gleichen Leuten organisiert wird wie die international renommierte Freeride-World-Tour der Skifahrer und Snowboarder.

Physiotherapeutin wird zur Teamkollegin

Weil außer ihr zum Specialized Enduro Team nur männliche Fahrer gehören, es bei diesem Mega-Wettbewerb aber keine Mixed-Wertung gibt, bildete Wiedenroth kurzerhand ein Zweier-Team mit Alex Marchal. Die ist eigentlich die Physiotherapeutin des Profiteams, aber auch ehemalige Weltcup-Fahrerin und fünffache belgische Meisterin. „Sie fährt aktuell technisch besser als ich“, sagt Wiedenroth.

Obwohl die beiden noch nie einen Wettkampf zusammen bestritten hatten, gingen sie natürlich ehrgeizig an die Sache ran. „Wir wollten schon auf dem Podium sein“, sagt Wiedenroth. Ihre Taktik: Die Niederstaufenerin sollte an den steilen Anstiegen das Tempo machen, die Belgierin hingegen bergab die Ideallinie vorgeben. Und das funktionierte auf Anhieb. Die beiden Frauen fuhren eigentlich von Beginn an konstant auf dem zweiten Platz. Die Harmonie zwischen ihnen war umso wichtiger, da die Teams vor allem im hochalpinen Gelände die Vorgabe hatten, zusammenbleiben zu müssen – denn bei Stürzen wäre im Notfall weit und breit sonst niemand gewesen, um zu helfen.

Glücklicherweise trat eine solche Notlage aber nicht ein. „Wir sind wirklich gut durchgekommen“, sagt Wiedenroth. Die erste Etappe führte von Verbier (Schweiz) nach Courmayour (Italien), am zweiten Tag ging es weiter nach Chamonix (Frankreich) und am dritten Tag wieder zurück nach Verbier. Also einmal um den mit 4810 Metern höchsten Berg der Alpen herum.

Pro Tag mussten die Fahrerinnen zwei große Stages absolvieren. Zwischendurch gab es auch neutrale Zonen. „Wir können ja nicht alles sperren und Vollgas durch die Bergdörfer bretten“, sagt Wiedenroth. Etwa 80 Prozent der Zeit, die sie im Sattel saßen und in die Pedale ihrer E-Bikes traten, wurden letztlich gewertet. An allen drei Renntagen waren sie zwischen sieben und acht Stunden unterwegs. „Wir haben mal bei einem Batteriewechsel Zeit verloren und ein Plattfuß hat uns ein paar Minuten gekostet, aber sonst lief es reibungslos“, sagt die frühere Deutsche Meisterin der U23.

Sofia Wiedenroth wohnt jetzt in Lindau

Und so durfte sie sich nur drei Wochen nach ihrem Comeback – übrigens gleich mit Platz 4 im Weltcup – über den zweiten Rang bei diesem Mammutwettbewerb freuen. „Es war extrem, aber wahnsinnig schön“, sagt Wiedenroth, die aktuell einen kurzen Zwischenstopp an ihrem Wohnort Lindau macht („die einzige Woche in diesem Sommer“), ehe es für sie bald schon weiter nach Italien geht: In einer Woche startet sie bei der E-Bike-WM in Val d’Isole. Und dort will sie besser abschneiden als bei der Weltmeisterschaft im Vorjahr: „Eine Medaille möchte ich eigentlich schon. Wenn es wieder Platz 4 wird, wäre ich enttäuscht“, sagt Wiedenroth.

Und Edelmetall wäre ihr auch zu gönnen. Als echtes Erfolgserlebnis nach dieser langen Leidenszeit.