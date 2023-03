Urlaub in Scheidegg: Wo es die Besucher am meisten hinzieht

Die Zahl der Übernachtungen in der Marktgemeinde Scheidegg ist im Jahr 2022 um rund 50.000 angestiegen. Hier zieht es die Besucher hin.

Die Generalversammlung des Scheidegger Kur- und Verkehrsvereins nutzte Marina Boll, Leiterin von Scheidegg-Tourismus, um die Übernachtungszahlen aus 2022 vorzustellen. Laut Statistik gab es gut 463.700 Nächtigungen in der Marktgemeinde (2021: 410.100), wobei auf den Klinikbereich 260.200 und auf den klassischen Tourismus 203.500 entfielen. Der Rekordwert aus dem Jahr 2019 – damals zählten die Touristiker 550.400 Übernachtungen – sei ein Ziel, „an das wir zukünftig wieder anknüpfen wollen“, sagte Boll: „Die Zahlen gehen wieder hoch, wir sind auf dem richtigen Weg.“

Pandemie: Auflagen und Testungen haben Übernachtungszahlen im Kliniksektor von Scheidegg beeinflusst

Im vergangenen Jahr seien vor allem Ferienwohnungen, Ferienheime und Hotels gut gebucht gewesen. Nicht so gelaufen sei dagegen der Kliniksektor wegen der pandemiebedingten Einschränkungen und den damit verbundenen Auflagen und Testungen, informierte Boll. Im Vergleich zum Pandemie-Jahr 2021 gab es lediglich eine Steigerung um etwa zwei Prozent.

Der Außenauftritt der Tourismusgemeinde Scheidegg ist in den vergangenen Monaten auf einen neuen, optisch ansprechenderen Stand gebracht worden. Zudem wurden neue Premium-Wanderwege zertifiziert und die Kurkonzerte am Theatron, auf dem Kirchplatz und im Pfarrer-Kneipp-Park zeitlich besser aufeinander angestimmt.

Scheidegger Wasserfälle sind ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen

Die Wasserfälle waren im vergangenen Jahr mit rund 90.000 Gästen das Besucher-Highlight – bei den von der Gemeinde betriebenen Ausflugszielen.

Und auch die von der Marktgemeinde eingerichteten saisonalen Busverbindungen zu den Bregenzer Festspielen im Sommer und den Skigebieten in Mellau/Damüls im Winter sind laut Marina Boll „gut angenommen“ worden. Dass die Zusammenarbeit zwischen Scheidegg-Tourismus und dem Kur- und Verkehrsverein für die Marktgemeinde essenziell ist, fasste Boll in folgende Worte: „Wir wissen, was für ein wichtiger Verein der Kur- und Verkehrsverein für den Ort ist.“