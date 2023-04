Paukenschlag beim SV Eglofs: Trainer Adrian Philipp erklärt seinen Rücktritt

Der SV Eglofs ist in der Kreisliga A auf Talfahrt. Der Trainer zieht die Reißleine. Der Verein setzt auf einer interne Lösung - und die ist erst 24 Jahre alt.

13.04.2023 | Stand: 19:29 Uhr

Adrian Philipp ist nicht mehr Trainer des SV Eglofs. Der 38-Jährige hat seinen Rücktritt erklärt. Er reagiert damit auf die sportliche Talfahrt der Grün-Gelben in der Kreisliga A. Der als Aufstiegsanwärter in die Saison gestartete Vorjahresdritte ist seit zehn Spielen sieglos – und inzwischen sogar in die Nähe des Abstiegsstrudels abgestürzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.