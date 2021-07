"Traum in Erfüllung gegangen": Paar lebt mit 18 Alpakas in Stiefenhofen

Angelika Feßler und Raphael Boch haben sich ihren Traum einer Alpaka-Farm erfüllt. Mit 18 Tieren leben sie im Westallgäu. Sie planen, ihre Herde zu vergrößern.

Die 37-Jährige und ihr Partner Raphael Boch leben auf einem Hof bei Stiefenhofen in einem komplett selbst renovierten 300 Jahre alten Bauernhaus – idyllisch gelegen mitten im Grünen, umgeben von Wiesen und Feldern. „Wir haben 3,5 Hektar zur Verfügung und haben uns überlegt, wie wir diese nutzen wollen“, erzählt Raphael Boch. Eine klassische Viehhaltung kam für die beiden nicht in Frage. „Wir wollten nichts, das wir mal schlachten müssen.“ Vor fünf Jahren sah Angelika Feßler eine Dokumentation über Alpakas im Fernsehen und war Feuer und Flamme. „Als sie zu mir sagte: ,Lass uns Alpakas züchten’, war meine erste Reaktion: ,Was sind Alpakas’?“, erzählt Raphael Boch und lacht. Nachdem das Paar eine Wanderung mit den Tieren machte, war auch Boch mit an Bord und die Farm war beschlossene Sache.