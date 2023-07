Bundesumweltministerin Steffi Lemke besucht das Westallgäu

Ministerin sieht sich im Landkreis Lindau an, wie Moorschutz in der Praxis funktioniert. Im Trogener Moor erfährt sie auch, wie nachhaltig Plenterwälder sind.

08.07.2023 | Stand: 10:01 Uhr

Die Kanten des früheren Torfstichs sind noch gut zu erkennen. Auf den Flächen darunter steht Wasser. Die Trogener Moore werden seit ein paar Jahren wieder vernässt. Gebietsbetreuerin Isolde Miller vom Bund Naturschutz führt regelmäßig Gruppen in das Naturschutzgebiet. Diesmal mit einem prominenten Gast: Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) will sehen, wie „Moorschutz in der Praxis funktioniert“.

