Trotz Corona-Einschränkungen: Diese Lindenberger Sportler zeigten besondere Leistungen

Die Stadt Lindenberg ehrt Sportlerinnen und Sportler, die zwischen 2020 und 2022 besondere Leistungen zeigten – und „Kümmerer“, die die Erfolge möglich machen.

06.02.2023 | Stand: 10:03 Uhr

Es waren schwere Jahre für den Sport: Während der Corona-Pandemie konnte Training lange Zeit nur eingeschränkt oder gar nicht stattfinden. Dennoch haben zahlreiche Sportlerinnen und Sportler aus Lindenberg auch in den Jahren 2020, 2021 und 2022 große Erfolge erzielt. Das sei vor dem Hintergrund der Corona-Einschränkungen besonders bemerkenswert, sagte Bürgermeister Eric Ballerstedt bei der Sportlerehrung der Stadt Lindenberg. „Ihr habt Euch nicht unterkriegen lassen“, lobte er.

Stadt Lindenberg würdigt Erfolge von Sportlerinnen und Sportlern aus drei Jahren

Weil es die Erfolge aus drei Jahren zu ehren galt, blieb kaum ein Platz auf dem Kulturboden frei, zumal auch viele Eltern erfolgreicher Kinder und Jugendlicher an der Ehrung teilnahmen. Die Bedeutung des Sports für Lindenberg stellte Sportreferent Helmut Wiedemann heraus. So seien in den Sportvereinen der Stadt 6200 Mitglieder eingeschrieben, darunter 2300 Kinder und Jugendliche. Dabei habe es vor 100 Jahren klein angefangen, als Mitglieder des TV Lindenberg den alten Bräukeller für 20.000 Reichsmark kauften und zur Turnhalle umbauten. Denn die konnte sich die Stadt seinerzeit nicht leisten. Inzwischen gibt es sieben Turnhallen in Lindenberg, sagte Wiedemann. Und der Bürgermeister verwies auf das vielfältige finanzielle Engagement der Stadt rund um den Sport. So habe allein Wiedemann einen jährlichen Etat von 50.000 Euro zu verwalten, aus dem heraus unter anderem die Trainer und Betreuer einen Zuschuss erhalten. Den Eisplatz lasse sich die Stadt 30.000 Euro kosten, das Stadion heuer 70.000 Euro. Außerdem habe die Stadt gerade für 14 Millionen Euro ein neues Hallenbad gebaut, das künftig nicht nur den Schwimmern des TV Lindenberg, sondern auch den Schulen, dem Breitensport und Freizeitsportlern zur Verfügung stehe – „und das wir im Laufe der ersten Jahreshälfte aufsperren“, wie Ballerstedt sagte.

(Lesen Sie auch: Weiler-Simmerberg ehrt Ausnahmesportler und Weltmeister Emil Herzog)

Sportlerehrung auf dem Kulturboden: Die Stadt Lindenberg vergibt Medaillen in Gold, Silber und Bronze

Wie in den Vorjahren vergab die Stadt ihre Medaillen entsprechend den Erfolgen auf schwäbischer Ebene in Bronze, bei bayerischen Titelkämpfen in Silber sowie auf nationaler und internationaler Ebene in Gold. Zwei Sportlerinnen gelang dabei das Kunststück, gleich in zwei Sportarten die Voraussetzungen für eine Ehrung zu erfüllen. So erhielt Valentina Pareth die Silbermedaille aufgrund ihrer Erfolge beim Schwimmen und in der Leichtathletik sowie Alice Kunrath nach ihren Erfolgen in der Leichtathletik und beim Geräteturnen.

Zwei Sportlerinnen, die geehrt werden sollten, konnten nicht teilnehmen - sie befinden sich im Trainingslager

Acht Goldmedaillen lagen bereit. Christine Dörfler, die deutsche Meisterin in ihrer Gewichts- und Altersklassen im Boxen wurde, war jedoch ebenso im Trainingslager wie Maria Magdalena Bitschnau, die einen zweiten Platz im Deutschlandpokal beim Biathlon erreichte.

Laura Kronburger sicherte sich beim Radsport einen neunten Platz bei den Europameisterschaften in ihrer Altersklasse, Nico Weixler sogar den dritten Platz. Edgar Haser wurde im Judo in seiner Altersklasse Deutscher Meister, Rudi Faber Vizemeister. Und vom Boule-Club Lindenberg sicherten sich Christian Faimann und Susanne Fleckenstein Platz eins im Länderpokal.

(Das könnte Sie auch interessieren: Westallgäuer Joe Peinze erhält Silberdistel der Allgäuer Zeitung)

Lindenbergs Sportreferent Helmut Wiedemann (links) zeichnete auf dem Kulturboden Thomas Miller und Ralph Klauber für ihr langjähriges Engagement im Sport aus. Bild: Olaf Winkler

Sportlerehrung Lindenberg - auch Helfer werden geehrt

Nicht möglich seien die Erfolge ohne die vielen „Kümmerer“ in den Vereinen, die teilweise über Jahrzehnte als Übungsleiter, Vorstandsmitglieder oder auch Schiedsrichter aktiv seien, stellte Helmut Wiedemann heraus. Aus diesen Reihen ehrte er Ralph Klauber und Thomas Miller. Klauber war von 2012 bis 2022 Vorsitzender des Skiclubs und Vorsitzender des Sportbeirats. Miller ist seit 1995 als Fußballschiedsrichter tätig und hat es seither auf über 850 Einsätze bis hin zur Verbands- und Oberliga gebracht. Seit 2015 ist er zudem stellvertretender Schiedsrichterobmann.

Die geehrten Sportlerinnen und Sportler