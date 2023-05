Trotz Niederlage stolz: Weiler will Pokaleuphorie ins Meisterrennen mitnehmen

Der Traum vom Finale ist geplatzt. Wie der FVW das Aus im Halbfinale verdaut hat, was die Vereinsführung sagt und was jetzt das große Ziel ist.

04.05.2023 | Stand: 17:43 Uhr

Auch wenn die Enttäuschung über das Ausscheiden am Tag nach dem Pokalhalbfinale noch nicht ganz verflogen sein dürfte, so richtet sich bei den Fußballern des FV Rot-Weiß Weiler nun der Blick nach vorn. Bis zur letzten Minute hatte der Landesligist am Mittwochabend dem Verbandsliga-Fünften Paroli geboten – und Trainer Jürgen Kopfsguter strotzte nur so vor Stolz über die Leistung, die seine Mannen bei der 1:2-Niederlage gegen den drei Klassen höheren Kontrahenten auf den Platz gebracht hatte.

