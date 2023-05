TSV Heimenkirch gegen FV Weiler: Mehr Spannung kann ein Derby nicht bieten

Der TSV Heimenkirch erwartet an diesem Mittwoch in der Fußball-Landesliga den FV Weiler. Beide sind richtig gut drauf. Welche Vorentscheidung fallen könnte.

17.05.2023 | Stand: 05:18 Uhr

Es ist das Beste, was das Westallgäu fußballerisch hergibt: Der TSV Heimenkirch erwartet an diesem Mittwoch den FV Rot-Weiß Weiler (Anpfiff 18.30 Uhr). Die Lokalrivalen sind die formstärksten Teams der Landesliga Württemberg – und beide können mit einem Sieg ihrem tabellarischen Ziel entscheidend näherkommen. „Mehr Spannung kann so ein Derby nicht bieten“, sagt Weilers Trainer Jürgen Kopfsguter.

Fünf Landesliga-Siege in Folge – das hatte Heimenkirch bis dato noch nie geschafft, nicht einmal während der höchsten Höhenflugphase in der Hinrunde. Tobias Schuwerk traf in diesen fünf Spielen sechsmal. Ebenfalls bemerkenswert: Die Abwehr um Kapitän Michael Schiegg hat gleichzeitig nie mehr als ein Gegentor zugelassen. Weiler hat auch einen Lauf Der Tabellenführer ist seit acht Spielen ungeschlagen (sieben Siege) und hat auswärts seit Mitte Oktober nicht mehr verloren. 21 Siege in 29 Partien sind Liga-Bestmarke.

FV Weiler hat den Aufstieg in die Verbandsliga im Blick

Mit einem weiteren Sieg könnte der Tabellenneunte seinen Vorsprung auf den Relegationsplatz auf neun Punkte ausbauen. Bei dann noch vier ausstehenden Spielen und durch das deutlich bessere Torverhältnis wäre dem Aufsteiger der erste Landesliga-Klassenerhalt der Vereinsgeschichte fast nicht mehr zu nehmen. Weiler und der Aufstieg Mit einem Sieg hätte der FVW vorzeitig die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zur Verbandsliga gesichert. Das gelang zuletzt 2017. Zugleich würde der Spitzenreiter den Vorsprung auf den einzigen echten Verfolger Balingen II auf vier Punkte ausbauen. Das wäre ein großer Schritt zur Meisterschaft.

Ecke, Kopfball, Tor: So traf Marius Kirchmann zum 1:0. Später legte Nino Hartinger nach. Heimenkirch landete im Hinspiel im August vor 700 Zuschauern einen 2:0-Überraschungssieg in Weiler. In der Saison 2017/18 jedoch gingen beide Duelle an den FVW (3:0 und 2:1). Heimenkirch und der Punkteschnitt 33 Punkte in 32 Spielen hatte Heimenkirch in seiner bisher einzigen Landesliga-Saison 2017/18 geholt. Mit einem Schnitt von 1,06 war der Abstieg als Vorletzter nicht zu vermeiden. Diese Marke hat der TSV in dieser Saison längst übertroffen: 48 Punkte in 29 Spielen ergeben 1,65 Zähler im Schnitt.

Fredy Huckenbeck ist Trainer beim TSV Heimenkirch

75 Punkte in 30 Spielen hatte Weiler bei seiner bisher einzigen Landesliga-Meisterschaft 1998/99 geholt. An diesen Schnitt (2,5) kommen die Rot-Weißen aktuell nicht heran (2,24). Auch das damalige Torverhältnis (91:20) dürfte ein Vereinsrekord für die Ewigkeit sein (aktuell: 68:29 in 29 Spielen). Familienbande und sonstige Verflechtungen Während Fredy Huckenbeck bei Heimenkirch an der Seitenlinie steht, wirbelt dort neuerdings sein Sohn Philipp im Mittelfeld. Der Winterneuzugang wurde kürzlich 18 Jahre alt und ist endlich für die Aktiven spielberechtigt. Seine Bilanz seitdem: dreimal Startelf, drei Siege, ein Tor, eine Vorlage. Mit Silvio Ferreiro (20) ist zudem der Sohn von Nito Ferreiro im Kader – früher selbst Stürmer am Rehwinkel und einst Huckenbecks Co-Trainer. Beim FVW wiederum spielt mit Janne Heinrich (22) der Sohn von Markus Heinrich. Weilers legendärer Spielmacher war Kapitän der Landesliga-Meisterelf von 1999. Trainer damals: Fredy Huckenbeck.

