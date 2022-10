TSV Heimenkirch gewinnt gegen Sumetingen und schiebt sich auf Platz 3 der Tabelle

Der Aufsteiger gewinnt sein Heimspiel am Wochenenede mit 4:2. Es ist das vierte Spiel in Folge ohne Niederlage.

17.10.2022 | Stand: 10:01 Uhr

Viertes Spiel in Folge ohne Niederlage. Der TSV Heimenkirch bleibt oben dran. Der Fußball-Landesligist hat sich durch einen 4:2 (3:1)-Heimsieg gegen Mitaufsteiger SV Sulmetingen sogar auf den dritten Platz geschoben.

„Wir sind gegen den Ball sehr unangenehm gewesen und konnten durch schnelle Konter immer wieder Nadelstiche setzen. Auch die gelb-rote Karte hat uns nicht aus dem Konzept gebracht. Ein am Ende verdienter und wichtiger Sieg“, sagte Mittelfeldspieler Nino Hartinger, der nach einer wunderschönen Kombination über Lukas Selig und Markus Hutterer das frühe 1:0 erzielte (2.).

Nach diesem Blitzstart entwickelte sich ein äußerst hitziges und zweikampfbetontes Spiel, in dem die Gäste nach einem Standard durch Fabio Dehler ausglichen (20.) und in der Folge auch das Spiel machten, gegen die gewohnt kompakte Defensive der Hausherren aber keine gefährliche Torchance hatten – abgesehen von einem Pfostenschuss aus 30 Metern.

Zur Pause führt Heimenkirch mit 3 zu 1

Stattdessen trafen der wiedergenesene Hutterer nach einem Freistoß von Selig (34.) und Tobias Schuwerk mit einem Handelfmeter im Nachschuss (45.) zur 3:1-Pausenführung für den TSV.

Auch die zweite Halbzeit bot den 250 Zuschauern am Rehwinkel einiges für ihr Geld: viele Zweikämpfe, Rudelbildungen und eine zusammenhaltende Heimenkircher Mannschaft. In der 50. Minute führte Schuwerk einen vielversprechenenden Freistoß schnell aus – wurde aber zurückgepfiffen und sah überraschend Gelb-Rot. Offenbar hatte der Schiedsrichter den Ball noch nicht freigegeben.

Ein harter Schlag für den TSV, doch nach dem Motto „Jetzt erst recht“ warf er sich in jeden Ball und jeden Zweikampf. Nach einem Pfostenschuss von Niklas Kirchmann verkürzte Sulmetingen durch Florian Werz auf 2:3 (70.), doch in der Folge passierte nicht mehr viel. Heimenkirch verteidigte bissig, die Gäste waren ideenlos. In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Yilmaz Özcelik mit dem 4:2 für die Erlösung.

Der TSV Heimenkirch hat damit in der Tabelle sogar den FV Rot-Weiß Weiler überholt, der nach dem 0:1 beim Spitzenspiel in Laupheim von Platz 1 auf Platz 4 abgerutscht ist.

TSV Heimenkirch – TSV Sulmetingen 4:2 (3:1)

Aufstellung Grosser – Diem, Schiegg, Marius Kirchmann, Hutterer – Hartinger (83. Öczelik), Knapp (68. Karaxha) – Hutter, Niklas Kirchmann (90. Hödl), Selig (90. Saritekin) – Schuhwerk

Tore 1:0 Nino Hartinger (2.), 1:1 Fabio Dehler (20.), 2:1 Markus Hutterer (34.), 3:1 Tobias Schuwerk (45.), 3:2 Florian Werz (70.), 4:2 Yilmaz Özcelik (90.+4).