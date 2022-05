TSV Heimenkirch: Noch 90 Minuten bis zur Landesliga

Mit einem Sieg im Spitzenspiel beim SV Kressbronn kann der TSV Heimenkirch am Sonntag die Meisterschaft und den Aufstieg eintüten.

Die Rechnung ist ganz einfach. Um die zu lösen, braucht es kein Torverhältnis, keinen Fair-Play-Koeffizienten oder sonstigen Schnickschnack. Wenn der TSV Heimenkirch am Sonntag das Spitzenspiel beim SV Kressbronn gewinnt (15 Uhr), ist er vorzeitig Meister in der Bezirksliga – und steigt zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in die Landesliga Württemberg auf.

Seine Ambitionen hat der Tabellenführer vor einer Woche bei seiner 7:1-Galavorstellung in Bergatreute deutlich untermauert. „Was meine Mannschaft in der ersten Halbzeit geboten hat, war mit das Beste, was ich von ihr gesehen habe, seit ich hier Trainer bin“, sagt Coach Fredy Huckenbeck. Und das will was heißen: Der 56-Jährige ist nicht erst seit gestern am Rehwinkel. Nach seiner ersten Amtszeit von 2009 bis 2014 – inklusive Bezirksliga-Aufstieg – kehrte er im November 2019 zurück. Seitdem hat er 29 von 36 Ligaspielen gewonnen.

Kressbronn ist Heimenkirchs schärfster Verfolger

Dass Heimenkirch in der Tabelle ganz oben steht, verwundert nicht. Dass Kressbronn der schärfste Verfolger ist, hingegen schon. Viele hätten eher mit dem SV Oberzell gerechnet, der seinen Sturm mit den Hochkarätern Andreas Kalteis und Martin Bleile aufgerüstet hatte.

Doch Trainer Mico Susak hat rund um die herausragenden Mittelfeldspieler Elias Wiesener und Felix Würstle eine echte Spitzenmannschaft geformt: Der Tabellenzweite ist die einzige Mannschaft, die in der Aufstiegsrunde noch ungeschlagen ist. Und nicht nur das: „Nur eine Niederlage aus 25 Spielen ist schon beeindruckend“, lobt Huckenbeck.

Das Hinspiel im September am Rehwinkel endete 1:1. Damals lag Heimenkirch sogar zurück. Doch schon damals konnte man sich auf jeden Mann verlassen, der in dieser Saison trifft, wie er will: Tobias Schuwerk. Der 33-Jährige ist in der Form seines Lebens und hat schon 26 Treffer auf dem Konto. Persönlicher Rekord für den ehemaligen Abwehrspieler (!) des FC Wangen und FV Rot-Weiß Weiler.

Gleich fünf Tore erzielte Schuwerk gegen Bergatreute

Zuletzt gegen Bergatreute erzielte Schuwerk, der von seinem Vater Uli den Spitznamen „Katsche“ übernommen hat und früher gerne mal für einen Platzverweis gut war, gleich fünf Treffer. „Ich habe noch nie erlebt, dass ein Spieler von den gegnerischen Zuschauern gefeiert wurde“, sagt Huckenbeck. Die gegnerischen Fans klatschten, als der Torjäger vom Feld ging. „Da bekomme ich jetzt noch Gänsehaut“, meint Huckenbeck.

Schuwerk war übrigens auch in der Aufstiegssaison 2016/17 der beste Torschütze des TSV Heimenkirch. Damals allerdings „nur“ mit 15 Treffern. Nun könnte er seine Quote sogar noch verdoppeln. Für ihn allerdings nur Nebensache. „Ich habe mir kein persönliches Ziel gesteckt. Ich will die Mannschaft mit so vielen Toren wie möglich unterstützen“, sagt Schuwerk im Interview mit dem Online-Portal Fupa.

Generell sieht er den großen Teamgeist als Trumpf im Aufstiegsrennen: „Die Mannschaft ist immer füreinander da ist und jeder für jeden alles gibt. Wir geben nie auf, egal was passiert“, sagt er. Für den Fall, dass es am Sonntag bereits mit dem Meistertitel klappt, kündigt er an: „Dann werden wir ordentlich auf den Putz hauen. Aber erstmal müssen wir alles für den Sieg geben.“