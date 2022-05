TSV Heimenkirch wird Meister in der Bezirksliga und steigt in die Landesliga auf

Heimenkirch gewinnt das Spitzenspiel in Kressbronn mit 4:1. Es ist der zweite Aufstieg in die Landesliga nach 2017. Dort wartet nun das Derby gegen Weiler.

Der TSV Heimenkirch hat es geschafft. Zwei Spieltage vor Saisonende haben die Fußballer aus dem Westallgäu die Meisterschaft in der Bezirksliga Bodensee geholt und den Auftstieg in die Landesliga Württemberg perfekt gemacht.

Torjäger Tobias Schuwerk erzielt sein 27. Saisontor

Der Tabellenführer gewann das Spitzenspiel beim einzig verbliebenen Verfolger SV Kressbronn mit 4:1 (3:1). Nach Rückstand trafen Torjäger Tobias Schuwerk (27. Saisontor), Dennis Griebel und Lukas Selig. Zudem unterlief dem Gegner ein Eigentor.

„Es gibt keinen verdienteren Meister als den TSV Heimenkirch“, sagt Trainer Fredy Huckenbeck. Schließlich war seine Elf war bereits in den nicht gewerteten Corona-Spielzeiten 2019/20 und 2020/21 jeweils Erster.

Das frühe 0:1 nach einem Standard war dabei ein Hallo-Wach-Effekt. „Danach haben wir so gespielt wie in der vergangenen Woche – so brutal überlegen, so viele Chancen. Ein Tor war schöner als das andere“, sagte Huckenbeck, für den es die erste Bezirksliga-Meisterschaft überhaupt ist. Und zugleich ein passendes Abschiedsgeschenk: Bekanntermaßen hört er am Saisonende auf. Wer sein Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt.

Der TSV Heimenkirch bekommt den Meisterwimpel an Pfingsten

Den Meisterwimpel bekommt der TSV Heimenkirch am Pfingstsamstag von Staffelleiter Andreas Schele beim Heimspiel gegen Mochenwangen (17 Uhr).

Seine bislang einzige Saison in der Landesliga Württemberg absolvierte des TSV Heimenkirch in der Spielzeit 2017/18 unter Trainer Simon Schnepf.

Somit kommt es in der nächsten Saison in der Landesliga mal wieder zu einem Westallgäuer Derby: "Herausforderer" TSV Heimenkirch gegen "Platzhirsch" FV Rot-Weiß Weiler.