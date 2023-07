Zitterpartie mit Happy End: TV Lindenberg wird vorzeitig Meister in der Landesliga

Die Gerätturnerinnen des TV Lindenberg gewinnen den zweiten Wettkampftag und sichern sich den Aufstieg. Zum Saisonfinale müssen sie gar nicht mehr antreten.

Der Traum ist wahr geworden. Die Turnerinnen des TV Lindenberg haben sich vorzeitig die Meisterschaft in der Landesliga 3 geholt – und damit auch den Aufstieg in die nächst höhere Liga.

Nach dem Sieg beim Saisonauftakt in Waging am See ging Lindenberg optimistisch und selbstbewusst in den zweiten Wettkampftag in Marktoberdorf. Am Start waren Selina Slapnig (25 Jahre alt), Elisa Fessler (21), Anna Mende (20), Alice Kunrath (18), Vivien Buchhaupt (17) und Alina Buske (12) als Ersatzturnerin.

Selina Slapnig ist Mannschaftsführerin des TV Lindenberg

„Wir waren höchst motiviert und wollten von Anfang an unser Bestes zeigen“, sagt Kapitänin Selina Slapnig. Und das tat die Mannschaft auch. Der Sprung war das erste Gerät – allerdings machte sich Trainer Rainer Eser einige Sorgen: „Jeder Sprung beim Einspringen war nicht die Leistung, die ich von meinen Mädels kannte.“

Doch als der erste Durchgang begann, zeigten Selina Slapnig, Elisa Fessler, Alice Kunrath und Anna Mende ihre Bestleistungen. Sie entschieden das Gerät mit 36,950 Zählern für sich und gingen im Vergleich zu Konkurrent SV Fortuna Regensburg mit zwei Punkten Unterschied in Führung gehen.

Anschließend ging es an den Stufenbarren. „Dieses Mal war der Wurm drin“, resümierte Trainerin Heidi Rathgeb. Ein Sturz beim Abgang mit einem Punkt Abzug, durch einen Konzentrationsfehler konnte ein Pflichtteil nicht geturnt werden und einige andere technische Fehler brachten den Gerätturnerinnen nicht die gewohnten Wertungen ein (34,800).

Zwar konnte Vivien Buchhaupt mit 12,050 Punkten einen kleinen Puffer schaffen, doch Lindenberg beendete dieses Gerät als Drittletzter – und so ging die Zitterpartie los. Auch die Trainer waren nervös.

Im nächsten Durchgang wechselte die Mannschaft an ihr persönliches Zittergerät, den Schwebebalken. Beim Einturnen passierte das nächste Unglück: Anna Mende verletzte sich, sodass sie nicht mehr weiterturnen konnte. So musste das Team schnell eine Entscheidung treffen. „Wir hatten keine andere Wahl, als dass Alice Kunrath kurzfristig und ohne Einturnzeit ihre Übung turnen musste“, berichtet Selina Slapnig.

Dieses Mal konnten die Turnerinnen trotz des Zwischenfalls sehr gute Leistungen erzielen. Lindenberg holte 36,400 Punkte und beendete das Gerät als Zweiter. Selina Slapnig wurde mit persönlicher Bestleistung sogar die beste Turnerin des gesamten Wettkampfes.

TV Lindenberg schafft in Bayern den Aufstieg in die Landesliga 2

Das letzte Gerät war der Boden. Dort zeigten alle Turnerinnen Übungen aus der Leistungsklasse 2. Sowohl die Sprünge als auch die akrobatischen Teile waren echte Hingucker – und jede Lindenbergerin konnte nochmal ihr Bestes zeigen. Mit drei Zwölfer-Wertungen und einer 13 dominierte die Mannschaft und zeigte, wieso im Vorfeld Riesenstücke auf sie gesetzt worden sind. Die schwierigen Elemente überzeugten auch die Kampfrichter: 38,950 Punkte bedeuteten die Sieg an diesem Gerät.

„Es bringt auf diesem Turnniveau nichts, auf Sicherheit mit einfachen Übungen zu gehen. Wir möchten zeigen, was wir können und je höherwertig die einzelnen Elemente sind, umso mehr Punkte können sich unsere Mädels erturnen“, erklärten die Trainer Rainer Eser und Heidi Rathgeb.

Eine Taktik, die aufging. Der TVL gewann auch den zweiten Wettkampf – und steht somit jetzt schon vorzeitig als Direktaufsteiger in die Landesliga 2 fest. Zum dritten Wettkampftag im Oktober muss die Mannschaft gar nicht mehr antreten. „Das ist optimal für uns. So können wir uns fast ein ganzes Jahr lang auf die neue Saison vorbereiten“, sagt Slapnig.

Ab Sommer 2024 sind in der neuen Liga dann neue Übungen gefragt – und natürlich auch neue Schwierigkeitsstufen.

Bereits in der Saison 2023 hatte Lindenberg die Landesliga als Neuling auf Platz 1 abgeschlossen. Aufgrund der Nachwehen der Corona-Pandemie hatte der Verband damals allerdings den Aufstieg ausgesetzt.