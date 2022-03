In der Halle in Heimenkirch sollen bis zu 150 Menschen unterkommen, die aus dem Krieg in der Ukraine geflohen sind. Viele Helfer sind dafür im Einsatz.

04.03.2022 | Stand: 16:40 Uhr

Der Landkreis Lindau richtet in der Doppelturnhalle in Heimenkirch eine zentrale Notfallunterkunft für aus der Ukraine geflüchtete Personen ein. Die Kapazität soll für bis zu 150 Frauen, Kinder und Jugendliche ausreichen – denn mit ihnen rechnet die Behörde, nachdem Männer im wehrfähigen Alter die Ukraine derzeit nicht verlassen dürfen. Bereits am Samstag könnten erste Flüchtlinge in der Halle untergebracht werden.