Ukraine-Hilfe im Westallgäu: Wie ein Unternehmen die Freiwilligen unterstützt

Zahlreiche Menschen im Landkreis Lindau unterstützen die Menschen in der Ukraine mit Hilfsgütern. Doch der Transport ist teuer. Nun bekommen sie Unterstützung.

31.10.2023 | Stand: 05:42 Uhr

Derzeit sammeln Menschen im Westallgäu wieder Spenden und Hilfsgüter für die Menschen in der Ukraine. Anfang November soll ein Lkw, vollbepackt unter anderem mit Verbandsmaterial, warmer Kleidung, Windeln, Babynahrung und Lebensmitteln, sich auf den Weg in die Ukraine machen.

Westallgäuer sammeln für die Ukraine

Gemeinsam mit der Ukrainehilfe Lindau und dem Verein Freunde statt Fremde sammeln unter anderem der Lindenberger Busunternehmer Klaus Burkhard und seine Mitstreiter seit Ausbruch des Krieges unermüdlich Hilfsgüter, aber auch Geldspenden, um lebensnotwendige Dinge in die Ukraine zu bringen.

Unterstützung bekommen die Freiwilligen nun vom Unternehmen Rose Plastic aus Hergensweiler. Geschäftsführer Christian Straub hat in unserer Zeitung den Text über das Engagement der Menschen im Landkreis Lindau gelesen und war davon „berührt und inspiriert“, schreibt er in einer E-Mail an unsere Redaktion. Daher will er „trotz oder gerade wegen Rezession“ helfen und die Transportkosten für die nächste Fahrt übernehmen.

Transport von Lindau in die Ukraine kostet 2300 Euro

2300 Euro kostet ein Transport in die Ukraine. Mit einer ukrainischen Spedition arbeiten Burkhard und die anderen Ehrenamtlichen zusammen. „Das ist schon ein Sonderpreis. Und sonst fährt auch keine Spedition in die Ukraine“, sagt Burkhard. Dass die Spenden und Hilfsgüter ankommen, zeigen zahlreiche Fotos auf seinem Handy. Immer wenn ein Transport an seinem Zielort ankommt, erhält Burkhard Bilder, wie die Hilfsgüter von den Menschen vor Ort ausgeladen und verteilt werden.

Die Spenden aus dem Landkreis Lindau gehen an ein Krankenhaus, zwei Kinderheime sowie eine kleine Hilfsorganisation in Saporischschja, südöstlich von Kiew, die dann wiederum die Güter verteilt. Geleitet wird sie von zwei Frauen, Olga Bogomolowa und Anna Lewinskay. Diese bringen mit einem kleinen Transporter die Sachen dorthin, wo sie gebraucht werden. So verteilen sie die Waren etwa an Krankenhäuser, an Soldaten an der Front sowie an bedürftige Privatpersonen.

Zwischen 15 und 18 Lkw-Ladungen an Hilfsgüter haben die Helfer aus dem Landkreis Lindau bereits gesammelt und in die Ukraine transportiert.

