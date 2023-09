Ukraine und die EU – Thema der Scheidegger Gespräche

Elmar Brok, 39 Jahre lang Abgeordneter des Europaparlaments, kommt zu der Benefizveranstaltung.

31.08.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Elmar Brok wird heuer zu den Scheidegger Gesprächen ins Kurhaus kommen. Der 77-Jährige, der in Bielefeld lebt, war 39 Jahre lang Mitglied des Europäischen Parlaments. Er ist damit der erfahrenste Parlamentarier auf EU-Ebene. Thema seiner Rede am 27. September: „Die notwendige Unterstützung der Europäischen Union für die Ukraine“.

Bei den Scheidegger Gesprächen handelt es sich um eine Benefizveranstaltung. Sie wird gemeinsam von der Marktgemeinde und der Ultramar-Touristik Süd GmbH veranstaltet, deren Chef Manfred Przybylski ist. 100 Euro kostet der Eintritt. 40 Euro entfallen auf das Gala-Buffet einschließlich Getränke. Es wird aus der Küche des Hotels Edita kommen. 60 Euro pro Person gehen an den Musikverein Scheidegg und den Musikverein Scheffau für deren Jugendarbeit.

Elmar Brok war über viele Jahre hinweg häufiger Interviewgast im Fernsehen, wenn es um Europapolitik ging. Er zog 1980 erstmals ins EU-Parlament ein und blieb dort bis 2019. Dort war er insgesamt 13 Jahre lang Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten. Deshalb spricht Przybylski von einem „sehr erfahrenen Politiker“. Brok war während seiner politischen Tätigkeit auch mehrfach in der Ukraine. Unter anderem setzte er sich für eine Stärkung des dortigen Parlaments ein. In der CDU gehörte er zu den führenden Köpfen. Von 2004 bis 2021 gehörte er dem Bundesvorstand der Christdemokraten an. Seit 1989 leitet er den CDU-Bundesfachausschuss Außen-, Sicherheits- und Europapolitik.

Kritik handelte sich Brok unter anderem durch seine mehrjährige Tätigkeit für Bertelsmann ein, die er parallel zu seiner Abgeordnetentätigkeit ausübte. In dem Konzern war er Senior Vice President Media Development. Kritiker sahen deshalb Interessenskonflikte. Die Kontakte zu Elmar Brok hat Manfred Przybylski hergestellt. Die beiden kennen sich seit Jahrzehnten, unter anderem gehören sie dem gleichen CDU-Landesverband an. „Er hat sofort ja gesagt, als ich bei ihm angefragt habe“, sagt der frühere Leiter des Bildungshauses der Konrad-Adenauer-Stiftung in Cadenabbia am Comer See.

Das Thema der Scheidegger Gespräche ist heuer nicht von ungefähr die Ukraine und die EU. „Das Thema ist aktuell und wir wollten keins, das in den Wahlkampf hineinspielt“, sagt Bürgermeister Uli Pfanner. Angesichts der Differenzen in Europa und der weltpolitischen Entwicklungen hält er den europäischen Gedanken für „wichtiger denn je“. Przybylski verweist in dem Zusammenhang auf die Erfahrungen, die Brok in der Ukraine gesammelt hat. „Er kann dazu viel berichten.“ Im Anschluss an die Dinner-Speech steht Elmar Brok zu einer Aussprache zur Verfügung. Foto: Karlheinz Schindler, dpa