Ukrainerinnen leben seit einem Jahr bei ein einer Westallgäuer Familie: Was sie erlebt haben

Im März 2022 sind Karyna, Valerija und Alla bei Familie Pichler in Steinegaden eingezogen. Was sie seither gemeinsam erlebt haben und worauf sie hoffen.

06.04.2023 | Stand: 10:01 Uhr

Zwei oder drei Wochen. So langen würden sie hierbleiben, dachten sie am Anfang. Das ist nun etwas mehr als ein Jahr her: Und noch immer wohnen die Schwestern Karyna (20) und Valerija (13) Obukhova sowie ihre Oma Alla Golovko bei Familie Pichler in Steinegaden (Gemeinde Röthenbach). Die drei Frauen haben letztes Jahr Anfang März ihre Heimatstadt in der Nähe von Kiew verlassen – und waren sich damals sicher, dass es nur ein kurzer Abschied wird.

