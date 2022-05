Umbruch beim TSV Heimenkirch: Abteilungsleiter und Trainer hören auf

Der TSV Heimenkirch steigt wohl in die Landesliga Württemberg auf. Axel Wagner und Fredy Huckenbeck gehen dennoch im Sommer. Wie es mit dem Verein weitergeht.

21.05.2022 | Stand: 18:02 Uhr

Der TSV Heimenkirch steuert auf den zweiten Landesliga-Aufstieg seiner Vereinsgeschichte zu. „Die nächsten zwei Wochen werden absolut entscheidend“, sagt Abteilungsleiter Axel Wagner. Am Sonntag (22. Mai) geht es nach Bergatreute (15 Uhr), eine Woche später zum schärfsten Verfolger Kressbronn. Bei derzeit vier Punkten Vorsprung und noch vier ausstehenden Spielen könnte der Spitzenreiter also sogar schon im Mai alles klar machen.

Trainer Fredy Huckenbeck verlässt den TSV Heimenkirch

Der Landesliga-Aufstieg wäre ein doppeltes Abschiedsgeschenk. Zum einen für Fredy Huckenbeck, der das Traineramt am Saisonende abgibt. Wer die Nachfolge des Erfolgscoaches antritt, ist noch nicht bekannt. Zum anderen für Wagner selbst. Der 50-Jährige hört ebenfalls als Abteilungsleiter auf.

Seine Amtszeit wird dann 16 Jahre betragen haben – länger stand in der 1969 gegründeten Fußball-Abteilung niemand am Steuerrad. Wagner hat es geschafft, den TSV Heimenkirch vom Fast-Absteiger in die Kreisliga B zum Bezirksliga-Spitzenklub zu formen – inklusive bereits einem Jahr Landesliga in der Saison 2017/18. Etliche Spieler von damals sind immer noch im Kader – und wollen nun, mit Ende 20, Anfang 30, diesen Erfolg wiederholen. „Die Spieler und der Trainer sind total fokussiert, aber mit der nötigen Lockerheit“, sagt Wagner.

Fußball-Abteilung des TSV Heimenkirch setzt auf Trio an der Spitze

Während der künftige Trainer am Rehwinkel noch nicht bekannt ist, ist Wagners Nachfolge schon geregelt. An der Spitze der Abteilung steht künftig ein Dreigestirn, das sich schwerpunktmäßig jeweils um einen anderen Bereich kümmert: Matthias Ferber (Infrastruktur), Patrick Steib (Sport Aktive) und Thomas Wilczek (Jugend). Ansonsten bleibe die Struktur der Abteilung wie gehabt, sagt Wagner. Mit ihm verlässt auch Jugendleiter Alexander Karg die Kommandobrücke. Und auch der Sportliche Leiter Thomas Bentele, dessen Aufgaben unter anderem von Stefan Hutterer übernommen werden.

„Ich habe keinen Überdruss“, sagt Wagner. „Aber es müssen einfach ein frischer Wind und neue Ideen rein.“ Die Entscheidung habe er schon vor einem Jahr gefällt – und dadurch genug Zeit für die Nachfolgeregelung gehabt. Mit Rat und Tat werde er der „neuen Generation“ weiterhin bei Bedarf zur Seite stehen – und zudem in der Projektgruppe zur Erneuerung des Kunstrasens und der Sportanlage mitarbeiten. Es schaue gut aus mit einer Umsetzung im Jahr 2023, sagt er.