Das ist am Samstag beim "Umsonst & draußen" in Lindau geboten

Die Fans des U&D freuen sich auf die Veranstaltung am Samstag im Bürgerpark. Wie es in Zukunft mit der Veranstaltung weitergehen könnte.

29.07.2023 | Stand: 08:44 Uhr

Ob Sicherheitsdienst oder Strom – alles wird teurer. Das wirkt sich auch auf das Musikfestival „Umsonst und draußen“ (U&D) in Lindau aus. „Fürs kommende Jahr“, sagt Marc Jehnes vom Club Vaudeville, „müssen wir überlegen, wie wir weitermachen.“ In manchen Bereichen seien die Ausgaben zwei- bis dreimal höher als vor der Corona-Zwangspause. „Wir brauchen mehr Security und Technik“, sagt er vor der Veranstaltung an diesem Samstag. „Und es ist Wahnsinn, was wir allein für Stromkästen und Schilder zahlen.“

Im vergangenen Jahr hat der Verein außerdem in teure Matten investiert, die bei schlechtem Wetter den Rasen schützen sollen.

„Und wenn es nachmittags zwei Stunden regnet, geht uns gleich jede Menge Getränke-Umsatz flöten.“ Zudem werde es immer schwieriger, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer zu finden. Aus diesem Grund hätten andere Veranstalter in der Region bereits vor Jahren ihre U&D-Festivals aufgegeben. Die hohen Kosten in den Griff zu bekommen, ist gar nicht so einfach. „Die Bands spielen beim U&D für eine niedrige Gage. Das machen sie aber nur, weil das Festival kostenlos ist“, erklärt Jehnes. Wenn sich der Club also dazu entscheiden würde, fürs U&D Ticketpreise zu verlangen, dann müssten diese sehr hoch sein – oder das Festival wird ein Minusgeschäft.

Das hat es mit den Soli-Bechern auf dem U&D in Lindau auf sich

Darum geht der Club seit dem vergangenen Jahr einen anderen Weg: Er verkauft sogenannte Soli-Becher. Die im Tattoo-Stil gestalteten Plastikbecher gibt es auf dem Festival für fünf Euro. Wer will, kann sich Bier oder Cola direkt dort hinein füllen lassen. Die Becher seien sehr gut angenommen worden. „Es gibt sogar Leute, die uns gemailt haben, dass sie es in diesem Jahr nicht aufs U&D schaffen und gefragt haben, ob wir ihnen trotzdem einen Soli-Becher schicken können.“

Das hilft erst einmal, damit das U&D weiter bestehen kann. „Und dieses Jahr wird es auch sicher nicht das letzte U&D sein“, so der Mitorganisator. „Trotzdem müssen wir uns grundsätzliche Gedanken darüber machen, was in Zukunft noch möglich sein wird.“ Das bedeutet in dem Fall vor allem: durchrechnen, was sich noch lohnt.

U&D findet am Samstag auf der Hinteren Insel statt

Jetzt freuen sich die Mitglieder des Club Vaudeville aber erst einmal darüber, dass das Festival am Samstag im Bürgerpark auf der Hinteren Insel steigt. „Das ist eine Traumlocation“, schwärmt Jehnes.

Dass ihnen dieser tolle Veranstaltungsort im Vorjahr versagt geblieben war, hatte für jede Menge Verärgerung gesorgt. Die Verwaltung sah damals eine „Interessenskollision“, weil die beiden Kinderfestausschüsse Altstadt und Aeschach-Hoyren ihre Feiern auch in den Bürgerpark verlegen wollten. Das Kinderfest fand nur wenige Tage nach dem U&D statt. Die Sorge bestand darin, dass nach dem Festival der Rasen so kaputt sein könnte, dass er bis zum Kinderfest nicht repariert werden und vielleicht sogar wochenlang beschädigt sein könnte. Am Ende zog das U&D in den Toskanapark bei der Stadtverwaltung um, das Kinderfest fand dagegen im Bürgerpark Hinteren Insel statt.

In diesem Jahr werden beide Feste dort gefeiert. Dafür hat der Club den Termin des U&D verlegt, sodass es jetzt nach dem Kinderfest stattfindet. Ganz optimal ist das aber nicht. „Am Freitag ist letzter Schultag, und es gibt den ein oder anderen Helfer, der schon am Samstag mit seinen Kindern in den Urlaub fährt“, sagt Jehnes.

Die Zusammenarbeit mit der Stadt bei der Organisation des diesjährigen Freiluft-Festivals sei trotz allem „super“ gewesen. „Wir haben uns direkt nach dem letzten U&D zusammengesetzt.“ Mit den Kinderfestausschüssen teile sich der Club nun einen Teil der Infrastruktur. Auch der Kiosk auf der Hinteren Insel wird ins Festival mit eingebunden: Dort können Besucher zum Beispiel Kaffee oder Eis kaufen.

U&D in Lindau am Samstag, 29. Juli, ab 14 Uhr im Bürgerpark auf der Hinteren Insel. Einlass ist um 13 Uhr, der Eintritt ist frei. Fremdgetränke verboten. Künstler: Tim Vantol, The Tips, Das Pack, Überyou, Natty King, Jaya The Cat. Ab Mitternacht steigt die Aftershow-Party im Club Vaudeville, zu der Shuttlebusse fahren.