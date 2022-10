Umweltschutz-Auszeichnung „Grüner Engel“ geht nach Ellhofen - für Orchideenpflege

Ellhofer Arbeitskreis des Bund Naturschutz Lindau erhält eine Auszeichnung von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber.

Sie haben tausenden Fröschen, Lurchen und Molchen über die Straße geholfen, kümmern sich um die seltene Orchideenart Frauenschuh rund um den Bahndamm bei Röthenbach und Ellhofen und beziehen Stellung zum Schutz der hiesigen Natur – der Ellhofer Arbeitskreis des Bund Naturschutz Lindau hat nun von Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber die Auszeichnung „Grüner Engel“ für sein Engagement bekommen. Entgegen genommen hat den Preis bei einer Feierstunde in Würzburg stellvertretend für die Gruppe Jörgen Brauer aus Ellhofen. Der Arbeitskreis zählt 23 Mitglieder, davon fünf Aktive. Der „Grüne Engel“ wird seit 2011 vom Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz verliehen und honoriert den Einsatz zum Schutz von Bayerns Naturschätzen.

Seit ihrer Gründung im Dezember 1986 – damals noch als Ortsgruppe, jetzt als Arbeitskreis – sind die Ellhofer Naturschützer aktiv und haben sich ihre ersten Sporen mit dem Amphibienschutz verdient. „Wir haben uns anfänglich um das Aufstellen des Krötenschutzzauns zwischen Ellhofen und dem Röthenbacher Bahnhof gekümmert“, blickt Erich Kimpfler zurück und macht dabei eine erschreckende Rechnung auf: „1993 haben wir rund 2000 Tiere – darunter Frösche, Lurche und Molche – pro Saison eingesammelt. 2009 waren es nur noch 70.“

Nach dem Ende dieser Aktivitäten brachten sich die Ehrenamtler anderweitig zum Schutz der hiesigen Natur in Stellung: Sie kämpften gegen einen Fäkalschlammteich (1979), eine Reststoffdeponie (1992), eine Anlage zur Altholzaufbereitung (2008), eine Bauschutt-Sortieranlage (2015) und eine Brech- und Schredderanlage (2017). Seit 2010 übernehmen Armin Fiebig, Jörgen Brauer, Monika van Rijn, Erich Puchta, Erich Kimpfler und einige andere die Pflege des künstlich angelegten „Rudolph“-Drumlins mit seinem Feuchtbiotop in Ellhofen.

In die Pflege des Frauenschuh-Standorts – es sind insgesamt drei Flächen à fünf mal fünf Meter – investieren die Mitglieder des Arbeitskreises zweimal pro Jahr etliche Stunden, zusammen mit anderen freiwilligen Helfern des BN Lindau, unter anderem, um den Standort zu entbuschen und zu pflegen. „Und zwischendurch machen wir natürlich auch noch Kontrollgänge“, sagt Armin Fiebig. Schließlich ist der Frauenschuh eine streng geschützte Pflanze, die weder ausgegraben, abgeschnitten noch deren Blüten abgezupft werden dürfen. „Es wird aber trotzdem geschnitten und gegraben“, ärgert sich Jörgen Brauer. „An Pfingsten 2021 wurden 21 Frauenschuh-Blüten abgeschnitten.“ Er weiß die Zahl deswegen so genau, weil er und seine Kollegen das Vorkommen immer aktuell zählen, kartieren und an den BN melden.

Dass man sich lieber vor Ort an dem Vorkommen erfreuen sollte, macht eine Zählung aus dem Jahr 2018 deutlich. Damals kamen über 1800 Besucher ins Ellhofer Frauenschuh-Gebiet. „Wir waren mit Leuten bis aus Stuttgart und Ulm im Gespräch“, erinnert sich Jörgen Brauer. Und wer schon mal vor Ort war, der konnte auch andere Pflanzenschönheiten wie das Rote Waldvöglein, den Aronstab, das Salomonsiegel und die Nestwurz bewundern.

Die Arbeit geht den Ellhofer Naturschützern jedenfalls so schnell nicht aus, weswegen sie auf der Suche nach weiteren, jüngeren Helfern sind. Jörgen Brauer: „Wir sind kein eigener Verein mit einer Vorstandshierarchie, sondern arbeiten alle gleichberechtigt. Jeder gibt sein Bestes. Wer bei uns mitmachen will, braucht keine Vereinszugehörigkeit. Er oder sie sollten einfach Freude daran haben, der Natur zu helfen. Wir brauchen dringend Hilfe.“

