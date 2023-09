Die schönsten Bilder vom Trachten-Umzug in Maierhöfen am Sonntag

Mit einem farbenfrohen Umzug und Festausklang im Zelt geht das Heimat- und Trachtenfest Maierhöfen zu Ende. Hier gibt es die schönsten Bilder vom Umzug.

11.09.2023 | Stand: 09:11 Uhr

Es ist ein Höhepunkt im Argental: Trachtengruppen in ihren schönen und traditionellen Gewändern, Musikanten mit ihren glänzenden Musikinstrumenten und einige Vereine bringen beim Umzug am Sonntag ein Stück lebendige Heimat in die Dorfstraßen von Maierhöfen. Es ist der letzte Tag des Alpsommer- und Heimatfestes des Vereins Viehscheid Maierhöfen, in dessen Rahmen der Trachten- und Heimatverein „D’ Ibergler Maierhöfen“ sein 75-Jahr-Jubiläum feiert.

Die Sonne scheint sommerlich warm vom strahlendblauen Himmel, als sich gegen 13 Uhr Festwägen und Fußgruppen zum Umzug aufstellen, die Zaungäste sich Schattenplätze suchen und sich die Ehrentribüne langsam füllt. Zuvor haben viele Menschen am Vormittag einen feierlichen Festgottesdienst erlebt, den die Musikkapelle Maierhöfen und die Jodlergruppe Thalkirchdorf musikalisch und stimmlich begleitet haben. Danach spielte die MK Maierhöfen im gut gefüllten Festzelt zum Frühschoppen und zum Jubiläumsfestakt.

Tobias Rudhart, der Vorsitzende des Jubiläumsvereins, gesellt sich zu den Ehrengästen. Er wirkt sehr entspannt und zufrieden. „Der Stimmungsabend am Donnerstag mit den Musikkapellen aus Heimenkirch, Maierhöfen und Kimmratshofen, den die JuKa Argental eröffnet hat, ist gut angenommen worden“, erzählt er. 1600 Leute haben die Blasmusik genossen. Am Freitag, als erst der Böhmische Alp-Traum und dann die AllgäuFeager die Bühne gerockt haben, sei das Zelt „genagelt voll“ gewesen. „Es war echt ein super Abend“, freut sich der Vereinsvorsitzende.

Heimatabend am Samstag gestalten Maierhöfen und Gestratz zusammen

Den Jubiläumsheimatabend am Samstag, den die Trachtenvereine „d’Ibergler Maierhöfen“ und die „Argentaler Gestratz“ gemeinsam gestaltet haben, unterstützt von der Alphorngruppe „Kugel Buebe“ und der Blasmusik BZS sei mit gut 1000 Gästen gut besucht gewesen. Später habe sich der Abend zur stimmungsvollen Tanzparty mit der Live-Band Sandhofen entwickelt.

Rudhart, der den Trachtenverein seit acht Jahren führt, wird von allen Seiten gelobt. Er selbst sagt: „Wir sind ein toller junger Haufen. Die meisten Mitglieder sind zwischen 18 und 30 Jahre alt und wir ziehen alle an einem Strang.“ So sei es auch beim Fest gewesen. Alle Mitglieder, ihre Familien und Freunde hätten mit angepackt. . „Das Fest veranstaltet ja eigentlich der Verein Viehscheid Maierhöfen. Wir haben unser Jubiläum mitfeiern dürfen. Eigentlich schafft das ganze Dorf mit. Es ist großartig“, sagt Rudhart und strahlt übers ganze Gesicht.

Gleichzeitig künden Böllerschüsse der Maierhöfener Schützen den Start des Umzugs an. Hans Lummer ist der Ansager, er stellt die 35 Gruppen dem Publikum vor. Es wechseln sich Trachtenvereine, Festwägen und Musikvereine locker ab. So kommen Auge und Ohr kaum genug mit, soviel gibt es zu sehen und zu hören. Der Umzug startet bei der Grundschule und endet im Festzelt – und dort geht das Jubiläumsfest ungebremst weiter – die Allgäu Krainer spielen zum gemütlichen Festausklang und erst dann sind der Alpsommer in Maierhöfen und die Geburtstagsfeier der „d’Ibergler Maierhöfen“ zu Ende.

An allen Festtagen zusammen haben ihn gut 6000 Leute friedlich und fröhlich mitgefeiert.