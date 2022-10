Unbekannte beklauen drei Menschen in verschiedenen Supermärkten in Lindau

In Lindau haben Unbekannte gleich drei Menschen in verschiedenen Supermärkten den Geldbeutel geklaut. Wie ein vermeintlicher Dieb beschrieben wird.

Am Montagvormittag haben sich gleich drei Menschen bei der Lindauer Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass ihnen beim Einkaufen der Geldbeutel gestohlen wurde. Laut Polizei wurde ihnen im Zeitraum von 10.30 Uhr bis 11.10 Uhr in den Supermärkten im Lindaupark, in der Von-Behring-Straße und im Heuriedweg der Geldbeutel aus der Tasche im Einkaufswagen geklaut.

Die drei Geschädigten im Alter von 49, 63 und 82 Jahren gaben an, ihre Einkaufstaschen in den Einkaufswagen gelegt oder an diesem befestigt zu haben. In den Taschen befand sich auch immer der Geldbeutel. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter den Geldbeutel in einem unbeaufsichtigten Moment aus der Tasche genommen haben muss. Erst an der Kasse bemerkten die Anzeigensteller den Diebstahl.

Diebstahl in Supermärkten in Lindau: So wird der vermeintliche Dieb beschrieben

In einem Fall wird der mutmaßliche Dieb wie folgt beschrieben:

Er war etwa 1,80 Meter groß und schlank.

Sein Alter wird auf 35 Jahre geschätzt.

Er hatte eine helle Gesichtsfarbe und einen Kinn- und Oberlippenbart.

Er trug einen grauen Kapuzenpullover mit dem Aufdruck „Champion“, ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Jeans, graue Nike Air Schuhe, und eine auffällige silberne Halskette.

Die Polizei weist in den Zusammenhang darauf hin, den Geldbeutel niemals in die Einkaufstasche zu legen und diese dann unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen zu lassen. Der Geldbeutel sollte immer nah am Körper getragen werden, um einen Diebstahl zu vermeiden. Zeugen, die eventuell die Diebstähle in den Supermärkten in Lindau beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 08382/9100 in Verbindung zu setzen.

