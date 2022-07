Die Unbekannten haben nachts eine Scheibe eingeworfen, einen Mülleimer ausgeleert und ein Palettensofa zerstört.

29.07.2022 | Stand: 15:08 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag am Jugendzentrum in Isny gewütet. Laut Polizei haben die Randalierer in der Lounge ein Palettensofa zerstört und mehrere Dachzeigel beschädigt.

Polizei sucht Zeugen

Außerdem warfen sie eine Bierflasche durch ein Fenster und entleerten einen Mülleimer. Es entstand Schaden von mehreren hudnert Euro. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, soll sich bei der Polizei Isny unter 07562/97655-0 melden.