Unbekannte randalieren in Lindenberg

Unbekannte haben in Lindenberg am Wochenende randaliert. Wer hat etwas gesehen?

20.03.2022 | Stand: 12:18 Uhr

In Lindenberg haben ein oder mehrere unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag randaliert. Zum einen wurden am Nadenberg mehrere Straßenlaternen zerstört. Des Weiteren wurde hinter dem Kaufmarkt ein Verkehrszeichen aus der Verankerung gerissen und ein Baum abgebrochen, berichtet die Polizei.

Bei dem „Streifzug“ handelt es sich um eine Strecke, an der häufig Jugendliche entlang laufen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lindenberg unter der Telefonnummer 08381/9201-0 in Verbindung zu setzen.

