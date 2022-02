Unbekannter bricht zum zweiten Mal in wenigen Tagen in Kirche ein

Erneut hat sich ein Unbekannter Zutritt zur Kirche St. Cassian in Hannober (bei Wangen im Allgäu) verschafft und dort Kirchenutensilien gestohlen.

18.02.2022 | Stand: 14:44 Uhr

Mit Pressspanplatten waren die Fenster der Kirche St. Cassian im kleinen Örtchen Hannober (Gemeinde Waldburg, bei Wangen im Allgäu) gesichert. Erst vor wenigen Tagen, in der Nacht auf Montag, hatte ein Unbekannter diese Fenster aufgebrochen und war in die Kirche eingebrochen. Nun hat vermutlich der gleiche Täter in der Nacht auf Donnerstag die Holzplatten weggeschoben und ist so erneut in die Kirche gelangt. Das teilte die Polizei nun mit.

Einruch in Kirche in Hannober: Dieb stiehlt Kelchtuch

Der Täter durchsuchte in dem Gotteshaus demnach mehrere Behältnisse und entwendete ein Velum, dabei handelt es sich um ein liturgisches Kelchtuch, und den Deckel eines Kelchs. Beide Gegenstände sind zusammen etwa 150 Euro wert, der Sachschaden beläuft sich dieses Mal auf etwa 100 Euro. (Lesen Sie dazu auch: Opferstockdiebe in Memmingen auf frischer Tat ertappt).

Die Beute waren FFP2-Masken und Hostien

Deutlich höher war der Sachschaden beim ersten Einbruch. Mehrere Tausend Euro Schaden sind laut Polizei entstanden, als er ie zwei Fenster der Kirche aufbrach und versuchte, einen Tresor im Inneren mitzunehmen - was ihm jedoch nicht gelang. Seine Diebesbeute beim ersten Einbruch: Hostien und FFP2-Masken.

Wer an einem der beiden Einbrüche etwas Verdächtiges an der Kirche bemerkt hat, soll sich unter 07529/97156-0 bei der Polizei melden.