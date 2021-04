Überfall in Lindau: Unbekannter wirft 13-Jährigen zu Boden und auf ihn schlägt ein

Ein Unbekannter überfällt einen 13-Jährigen in Lindau und verletzt ihn mit Schlägen im Gesicht. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Täter.

28.04.2021 | Stand: 13:39 Uhr

Ein Jugendlicher ist am Dienstagnachmittag in Lindau überfallen und geschlagen worden. Wie die Polizei berichtet, griff ein unbekannter Jugendlicher den 13-Jährigen überfallartig vor einer Bäckerei in der Köchlinstraße in Lindau an.

Ein Unbekannter stieß den 13-Jährigen zu Boden und schlug ihn

Der Unbekannte stieß den Jungen zu Boden und schlug ihn. Dabei wurde er im Gesicht verletzt. Sanitäter versorgten den Jungen vor Ort.

Nach Angaben des 13-Jährigen war der Täter ungefähr 16 Jahre alt und 1,70 Meter groß. Er habe einen Oberlippenbart, trug einen schwarzen Addidas Trainingsanzug und ein weißes T-Shirt.

Die Polizei Lindau ermittelt gegen den Täter und bittet unter der Telefonnummer 08382-9100 um Hinweise.

