Unbekannter klebt Schlösser in Ravensburg mit Sekundenkleber zu

Die Besitzer von mehreren Garagen in Ravensburg konnten diese am Mittwoch nicht mehr öffnen. Ein Unbekannter hatte die Schlösser mit Sekundenkleber zugeklebt.

23.02.2023 | Stand: 14:29 Uhr

Für die einen ein Streich, für die anderen Sachbeschädigung und sehr ärgerlich: Ein Unbekannter hat am Mittwochabend die Schlösser von fünf Garagen in Ravensburg zugeklebt. Die Tore konnten also nicht aufgesperrt werden und die Besitzer nicht mehr in ihre Garagen.

Die Polizei prüft gerade, wie hoch der Schaden ist, der durch die Aktion entstanden ist. Ermittlungen gegen den Täter laufen. Wer Hinweise zu dem Vorfall im Fasanenweg geben kann, soll sich bei der Polizei Ravensburg unter 0751/8033333 melden.