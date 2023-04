Brandmelder mutwillig eingeschlagen: Wer bezahlt den Einsatz der Feuerwehr?

In Lindenberg hat ein Unbekannter grundlos einen Feueralarm in der Toilette am Rathaus ausgelöst. Feuerwehr und Polizei sind ausgerückt. Welche Folgen das hat.

14.04.2023 | Stand: 16:41 Uhr

Ein Unbekannter hat in der öffentlichen Toilette am Stadtplatz in Lindenberg einen Feuermelder eingeschlagen. So etwas passiert in Lindenberg sehr selten, sagt Feuerwehrkommandant Marcus Schneider auf Anfrage unserer Redaktion: „Eigentlich so maximal zweimal im Jahr.“

Der aktuelle Fall hat sich am Ostersonntag ereignet, wurde aber jetzt erst bekannt.

Feuerwehr und Polizei rücken bei Brandalarm aus

Die Feuerwehr rückt immer aus, wenn jemand einen Feuermelder aktiviert. Von ferne kann sie nicht einschätzen, ob sich jemand einen schlechten Scherz erlaubt hat oder ob wirklich ein Feuer ausgebrochen ist. „Wir wissen ja nicht Bescheid“, sagt Kommandant Schneider. Die Polizei wird ebenfalls alarmiert. In Lindenberg gibt es rund 200 Brandmeldeanlagen, schätzt Schneider.

Sollte sich herausstellen, dass jemand absichtlich einen Fehlalarm ausgelöst hat, gilt das als Straftat und die Polizei leitet Ermittlungen ein. Der Täter muss mit einer Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen rechnen. „Wenn dabei eine Glasscheibe zu Bruch geht, folgt zudem eine Anzeige wegen Sachbeschädigung“, sagt eine Pressesprecherin der Polizei.

Für den Einsatz schreibt die Feuerwehr eine Rechnung

Die Kosten des Einsatzes stellt die Feuerwehr dem Verursacher in Rechnung. Die Höhe hänge von der Gebührensatzung der Kommune ab und sei je nach Art und Zahl der Fahrzeuge und Anzahl der Wehrkräfte verschieden, erklärt Schneider. Auch spiele der Ort eine Rolle. „Es macht einen Unterschied, ob die Brandmeldeanlage im Krankenhaus oder in einem Klohäuschen am Rathaus ist.“ Der Betrag kann zwischen 200 und 1000 Euro liegen.

