Unbelehrbarer Randalierer hält Polizei in Lindau auf Trab

Er hat Hausverbot in Supermärkten und Stadtbussen in Lindau. Doch seit Januar missachtet ein Mann das Verbot regelmäßig und beleidigt Fahrgäste und Polizei.

17.03.2021 | Stand: 14:44 Uhr

Ein 56-Jähriger beschäftigt die Polizei Lindau seit einiger Zeit. Laut Polizei hat der Mann hat in Stadtbussen und einigen Supermärkten Hausverbot. Weil er sich nicht an die Verbote hält, wird die Polizei Lindau beinahe täglich zu Einsätzen gerufen.

Lindau: Der Mann randalierte wieder am ZUP und beleidigte Fahrgäste

So randalierte der scheinbar unbelehrbare Mann am Dienstag wieder am Zentralen Umsteigepunkt (ZUP) in Lindau und beleidigte Fahrgäste und Polizeibeamte übel.

Auch eine kurzfristige Haft im Gefängnis hat den Mann bisher noch nicht zur Vernunft gebracht. Gegen den 56-Jährigen laufen bereits mehrere Anzeigen.

