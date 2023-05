Unerlaubtes Bauen? Bürgermeister entkräftet Gerüchte

Im Stiefenhofener Ortsteil Harbatshofen sorgen Erdarbeiten für Aufsehen. Bürgermeister Christian Hauber erklärte dem Gemeinderat, worum es sich handelt.

04.05.2023 | Stand: 11:54 Uhr

Unübersehbar ist die Baustelle am östlichen Ortsrand des Stiefenhofener Ortsteils Harbatshofen: Seit Tagen finden dort Erdarbeiten statt, die so mancher als massiv ermpfindet. Aufgrund dessen habe es „Unruhe“ in dem Ortsteil gegeben, berichtete Bürgermeister Christian Hauber im Gemeinderat. Und es habe Gerüchte gegeben, dass es sich um Arbeiten rund um ein kommendes, noch nicht genehmigtes Bauvorhaben handele. Das sei aber nicht der Fall, stellte der Rathauschef klar.

