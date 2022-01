Zwei Unfälle auf der A96 und der B31 bei Lindau - niemand verletzt

Am Donnerstag hat es auf der B31 und der A96 im Landkreis Lindau zwei Unfälle gegeben. Zwei Fahrer sind aus unterschiedlichen Gründen von der Straße abgekommen.

14.01.2022 | Stand: 13:41 Uhr

Auf der B31 bei Weißensberg ist am Donnerstag ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 10.30 Uhr auf der B31 in Richtung der Anschlussstelle zur A96 unterwegs. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und touchierte ein Fahrzeuggespann, das auf der Abbiegespur zur A96 stand. Danach fuhr er wieder nach rechts und prallte gegen die Leitplanke.

Unfall auf der B31 bei Weißensberg: Fahrer war wohl am Handy

Laut Zeugenaussagen soll der Mann zuvor auf seinem Handy herumgetippt haben. Die Polizei vermutet, dass er dadurch nach links von seiner Fahrspur abkam.

An beiden Fahrzeugen und an der Leitplanke entstand ein Sachschaden von etwa 7500 Euro. Der Unfallverursacher musste vor Ort eine Sicherheitsleistung von 230 Euro bezahlen. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfall auf der A96 bei Lindau: Fahrer kommt bei Glätte von der Straße ab

Am Donnerstagmorgen ist ein Autofahrer auf der A96 an der Ausfahrt Lindau aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Glatteis ins Schleudern geraten. Er prallte mit seinem Auto gegen die Leitplanke, teilt die Polizei mit. Der Wagen wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto und an der Leitplanke auf insgesamt 7000 Euro. Gegen den Fahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

