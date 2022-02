Schwere Unfälle und fliegende Toilettenhäuschen - Polizei im Westallgäu und in Oberschwaben im Dauereinsatz

Sturmtief Roxana hat bis heute die Polizei im Westallgäu und Landkreis Ravensburg auf Trab gehalten. Bei einem Unfall auf der A96 gab es einen Schwerverletzten.

07.02.2022 | Stand: 14:23 Uhr

Sturmtief Roxana hielt mit Wind und Schnee bis heute Früh auch die Beamten des Polizeipräsidiums Ravensburg auf Trab. Rund 65 witterungsbedingte Unfälle und zahlreiche Einsätze - so lautet die Polizeibilanz von Sonntag auf Montag aus dem westlichen Allgäu und aus Oberschwaben.

Einen schweren Unfall gab es am frühen Montagmorgen kurz nach 7 Uhr auf der Autobahn A96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch Süd und Kißlegg. Auf der winterlichen Straße prallte ein Fahrer mit seinem Auto zunächst gegen die Leitplanke und dann in einen Lkw. Er zog sich schwere Verletzungen zu, zwei weitere Personen wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Bei einem Unfall am Montagmorgen in Hergensweiler landete ein Lastwagen im Straßengraben. Zur Bergung musste ein Spezialkran anrücken.

Unfall bei Hoßkirch: Rettungshubschrauber bringt Autofahrerin in Klinik

Bei Hoßkirch bei Bad Saulgau kam am Morgen eine Autofahrerin mit ihrem Nissan von der winterlichen Fahrbahn ab, das Auto überschlug sich. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Gekracht hat es laut Polizei auch auf der B30 bei Enzisreute und auf der B32 bei Grünkraut, hier gab es zum Glück nur Leichtverletzte.

Doch nicht nur winterliche Straßenverhältnisse, sondern auch sturmbedingte Schäden führten zu weiteren Verkehrsunfällen. So wurde gegen Mitternacht auf der A96 zwischen Aichstetten und Leutkirch-West ein Tanklastzug von einer Windböe erfasst. Trotz des Versuchs, gegenzulenken, konnte der Fahrer eine Kollision mit der Mittelleitplanke nicht verhindern. Die Schutzplanke wurde großflächig beschädigt, am Lkw entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die linke Fahrspur bis kurz nach 3 Uhr voll gesperrt.

Leutkirch: Sturm verleiht Toilettenhäuschen Flügel

Roxana verlieh außerdem am Sonntag gegen 19.30 Uhr einem Toilettenhäuschen in einem Ortsteil von Leutkirch Flügel. Die Baustellentoilette landete auf der Fahrbahn, eine Polizeistreife entfernte das Hindernis.

Polizeibeamte waren während des Sturms zusammen mit Einsatzkräften der Feuerwehr durchgängig damit beschäftigt, Bauzäune, umgewehte Mülltonnen und sonstige Hindernisse von den Straßen zu entfernen, um Unfälle zu vermeiden, teilt die Polizei in Ravensburg abschließend mit.