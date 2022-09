Motorradfahrer prallt gegen Auto und hat guten Schutzengel

Zwei Verletzte und etwa 9000 Euro Schaden - das ist die Bilanz dreier Unfälle am Montag in Lindau. Ein Motorradfahrer hatte dabei einen guten Schutzengel.

13.09.2022 | Stand: 13:12 Uhr

Einen guten Schutzengel hatte ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Montag in Lindau. Ein Autofahrer wollte laut Polizei in der Bregenzer Straße nach links auf den Parkplatz eines Geschäfts abbiegen. Er übersah dabei ein Kleinkraftrad, das ihm entgegenkam. Der Fahrer des Motorrads prallte gegen die Beifahrertür des Pkw.

Der Mann stürzte daraufhin auf die Straße, verletzte sich allerdings nach Angaben der Polizei nur leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 6500 Euro.

2500 Euro Schaden bei Auffahrunfall in Lindau

Schaden von etwa 2500 Euro entstand zudem bei einem weiteren Unfall am Nachmittag in Lindau. Eine Autofahrerin fuhr laut Polizei gegen 16.30 Uhr im Langenweg auf den wagen vor ihr auf, der verkehrsbedingt angehalten hatte.

Gegen 17.40 Uhr stürzte außerdem eine Radfahrerin in der Schachener Straße in Lindau. Die 77-Jährige hatte mit dem Reifen den Bordstein gestreift. Die Frau stürzte, verletzte sich am Knie und kam ins Krankenhaus.

