Betrunkener Fahrer gerät auf der B31 bei Langenargen in den Gegenverkehr

Bei einem Unfall auf der B31 bei Langenargen werden zwei Menschen verletzt. Die Polizei nimmt den Unfallverursacher fest.

04.08.2023 | Stand: 08:38 Uhr

Bei einem Unfall auf der B31 bei Langenargen am Bodensee am Donnerstag gegen 22.20 Uhr wurden zwei Menschen leicht verletzt. Der betrunkene Unfallverursacher hat keinen Führerschein, teilt die Polizei mit.

Demnach ist der 47-Jährige auf der Strecke von Eriskirch in Richtung Oberdorf auf Höhe Schlatt in den Gegenverkehr geraten und mit einer 30-jährigen Autofahrerin zusammengestoßen. Beide wurden bei dem Unfall auf der B31 leicht verletzt. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Der Schaden liegt bei 20.000 Euro.

Unfall auf B31 bei Langenargen: Fahrer festgenommen

Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei, dass der 47-Jährige stark betrunken war. Als sie seine Personalien feststellen wollten, setzte er sich gegen die Beamten zur Wehr. Doch sie konnten ihn schließlich überwältigen. Bei der Überprüfung seiner Daten stellten sie fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und Haftbefehl gegen ihn besteht. Sie brachten ihn ins Krankenhaus, wo er behandelt wurde. Außerdem wurde ihm Blut abgenommen, weil er betrunken war. Anschließend brachte ihn die Polizei in eine Justizvollzugsanstalt.

Hier liegt Langenargen

Langenargen ist eine Gemeinde in Baden-Württemberg am Nordufer des Bodensees. Sie liegt im Bodenseekreis in der Nähe der Stadt Friedrichshafen. Sie hat rund 7900 Einwohnerinnen und Einwohner.

Mehr Nachrichten aus dem Westallgäu und der umliegenden Region lesen Sie hier.