Passagierschiff rammt Moleturm in Friedrichshafen

Am Mittwoch ist es im Hafengebiet von Friedrichshafen zu einem Unfall mit einem Passagierschiff gekommen. Wegen eines Defekts war das Schiff manövrierunfähig.

31.08.2023 | Stand: 15:57 Uhr

Der Polizei zufolge kam es zur Mittagszeit zu einem Defekt an der Steuerung, weswegen sich das Schiff für kurze Zeit nicht mehr manövrieren ließ. In der Folge kollidierte das Fahrgastschiff mit einer Kaimauer und den Dalben am Moleturm. Bei Dalben handelt es sich um Pfähle in Wasserstraßen oder Häfen, an denen Schiffe festgemacht werden können.

Keine Verletzten aber hoher Schaden

Glücklicherweise wurde laut Polizei niemand verletzt. Allerdings entstand ein hoher Schaden am Schiff und der Hafenanlage. Die Polizei schätzt die Schadenssumme auf knapp 10.000 Euro.

Der Moleturm in Friedrichshafen

Der Moleturm ist ein Aussichtsturm, der im Jahr 2000 errichtet wurde. Der Turm markiert die Hafeneinfahrt von Friedrichshafen am Bodensee. Er ist 22,25 Meter hoch und wiegt über 47 Tonnen. Über insgesamt 117 Stufen gelangt man auf die verschiedenen Aussichtsplattformen, die jeweil rund 50 Menschen Platz bieten. Mit Beton verstärkte Stahlrohre auf der Seeseite schützen den Turm vor Kollisionen mit anfahrenden Schiffen.