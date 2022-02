Unfall auf der A96 bei Leutkirch: Auto kracht in Mittelleitplanke

Ein Unfall auf der A96 bei Leutkirch ist am Freitag noch glimpflich ausgegangen. Es gab keine Verletzten, aber einen Sachschaden von insgesamt rund 11.000 Euro.

19.02.2022 | Stand: 11:02 Uhr

Am Freitag hat es gegen 15 Uhr einen Unfall auf der A96 bei der Anschlussstelle Leutkirch-West in Fahrtrichtung Memmingen gegeben. Dabei wurden zwei Autos erheblich beschädigt, berichtet die Polizei. Nach bisherigem Ermittlungsstand wechselte ein 40-jähriger Autofahrer von der rechten auf die linke Fahrspur.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines herannahenden 46-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen des 40-Jährigen in die Mittelleitplanke geschleudert. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden an den beiden Autos auf insgesamt 10.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke beträgt etwa 1000 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der A96 in Richtung Memmingen.

