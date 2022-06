Unbekannter Fahrer verusacht Unfall auf der A96 bei Lindau und flüchtet

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat auf der A96 bei Lindau einen Unfall verursacht und ist dann geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

27.06.2022 | Stand: 13:40 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Sonntagabend einen Unfall auf der A96 bei Lindau verursacht. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Fahrer die Autobahn in Fahrtirchtung Bregenz an der Ausfahrt Lindau verlassen. Dazu ordnete er sich auf dem Ausfädelungsstreifen ein.

Unfall auf der A96 bei Lindau: Unfallverursacher begeht Fahrerflucht

Plötzlich fuhr er aber wieder zurück auf die rechte Spur der A96. Ein nachfolgender Autofahrer konnte einen Zusammenstoß gerade noch verhindern, weil er auf die Überholspur wechselte. Dort befand sich allerdings bereits ein Auto und es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher machte sich allerdings aus dem Staub. Von dem Auto ist weder die Marke noch das Kennzeichen bekannt.

An den verunfallten Autos entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro, beide Autos waren noch fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die den Unfall auf der A96 bei Lindau beobachtet haben und Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen können, sollen sich bitte bei der Polizei Lindau unter der Nummer 08382/910 melden.

