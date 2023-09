Starkregen lässt mehrere Autos auf der A96 in die Leitplanken krachen

Auf der A96 wurden die nassen Straßen gleich mehreren Autofahrern zum Verhängnis. Eine Stelle war anscheinend besonders gefährlich.

30.08.2023 | Stand: 16:28 Uhr

Auf der A96 hat der Starkregen am Dienstag gleich mehreren Autofahrern Probleme bereitet. Laut der Polizei Baden-Württemberg entstand dabei ein Gesamtschaden von rund 155.000 Euro.

Aquaplaning auf der A96: Diese Stelle war besonders gefährlich

Ein 27-Jähriger verlor am frühen Morgen zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Neuravensburg die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mehrmals in die Seiten- und die Mittelleitplanke. Die Polizei vermutet, dass Aquaplaning der Grund war. Der Fahrer wurde leicht verletzt. An seinem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Im selben Streckenabschnitt kam ein 35-Jähriger später am Abend ebenfalls ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanken. Der Mann blieb unverletzt, an seinem Porsche entstand ein Schaden von rund 60.000 Euro.

Mehrere Unfälle auf der A 96: Vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Etwa zwei Stunden später krachte ein weiterer Autofahrer gegen die Leitplanken und verursachte damit an seinem Fahrzeug einen Sachschaden von rund 40.000 Euro. Auf der A96 bei Weißensberg hat ebenfalls ein Fahrer wegen Starkregen einen Unfall gebaut.

Auf der Gegenfahrbahn in Höhe Achberg kam ein 54-Jähriger am Nachmittag ins Schleudern und kollidierte mit den Schutzplanken. Der Sachschaden beträgt rund 25.000 Euro. Alle Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Polizei geht bei allen vier Unfällen davon aus, dass die Fahrer ihre Geschwindigkeit den Witterungsverhältnissen nicht angepasst haben. Sie müssen daher mit einem Bußgeld rechnen.

