46-Jährige fährt auf der A96 in Lindau ungebremst auf ein anderes Auto auf

Eine Fahrerin auf der A96 in Lindau ist schnell unterwegs. Plötzlich taucht ein anderes Auto vor ihr auf, aber zum Bremsen bleibt keine Zeit mehr.

05.09.2023 | Stand: 13:37 Uhr

Am Montag ist eine Frau auf der A96 in Weißensberg im Landkreis Lindau mit ihrem Auto auf ein anderes Auto aufgefahren, dabei verletzten sich vier Menschen leicht. Laut Polizeibericht war die 46-Jährige zwischen den Anschlussstellen Weißensberg und Sigmarszell in Richtung München unterwegs als sie auf das Auto vor ihr auffuhr.

Vier Menschen bei Unfall auf der A96 bei Weißensberg verletzt

Die Fahrerin fuhr sehr schnell, ihr Auto stieß ungebremst mit dem anderen zusammen. In beiden Autos saß jeweils ein Mitfahrer, alle verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte die vier Menschen in ein Krankenhaus. Ein Abschleppdienst musste beide Autos bergen, sie sind komplett beschädigt. Der Schaden beträgt rund 16.000 Euro.

Die 46-jährige Fahrerin sagte, dass sie eingeschlafen war. Deshalb leitete die Polizei Lindau ein Verfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung gegen sie ein.

