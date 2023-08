Motorradfahrer nach Überholvorgang in Gestratz schwer verletzt

Ein Motorradfahrer stürzt nach einem Überholvorgang und verletzt sich schwer. Ein Hubschrauber bringt den Mann ins Krankenhaus.

21.08.2023 | Stand: 12:29 Uhr

Ein Motorradfahrer ist am Sonntagnachmittag nach einem Überholvorgang auf der Staatsstraße 2378 in Brugg Richtung Isny gestürzt.

Unfall in Gestratz: Motorradfahrer muss mit Hubschrauber abgeholt werden

Der 47-Jährige übersah ein nach links abbiegendes Traktorgespann und streifte mit seinem Motorrad den Vorderreifen des Traktors. Er fuhr in eine Senke und stürzte. Der Mann wurde an der Unfallstelle medizinisch erstversorgt und im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

