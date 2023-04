18-jähriger Motorradfahrer nach Zusammenstoß bei Gestratz schwer verletzt

Nahe Gestratz (Westallgäu) sind ein Auto und ein Motorradfahrer kollidiert. Der 18-jährige Motorradfahrer schwebte in Lebensgefahr.

22.04.2023 | Stand: 11:23 Uhr

Nahe Gestratz ist es am Freitagnachmittag auf der Verbindungsstraße zwischen den Ortsteilen Dorenwaid und Brugg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer mit einem Auto kollidierte.

Helfer versorgen schwer verletzten Motorradfahrer bei Gestratz

Der Motorradfahrer verletzte sich dabei schwer, berichtet die Polizei, und musste vor Ort vom Rettungsdienst, der Polizei und hinzugekommenen Helfern erstversorgt werden.

Anschließend wurde der 18-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile befindet er sich außer Lebensgefahr. An Motorrad und am Auto entstand jeweils ein Totalschaden.

