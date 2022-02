Unfall bei Röthenbach bringt pikante Details über Unfallfahrer ans Licht

Ein ungeduldiger Autofahrer hat bei Röthenbach einen Unfall verursacht. Für den Verursacher hatte der Zwischenfall weitreichende Folgen.

25.02.2022 | Stand: 13:24 Uhr

Ein 29-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagabend mit seinem Auto bei Röthenbach unter Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall verursacht, der für ihn einige Folgen hatte.

Der Mann fuhr auf der Straße Richtung Gestratz kontinuierlich dicht auf das vorfahrende Auto eines 38-Jährigen auf und nötigte ihn dadurch. In einer Linkskurve überholte der drängelnde Autofahrer schließlich, verlor dabei aber die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen das Auto des 38-Jährigen und kam von der Straße ab. Der 38-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. (Lesen Sie auch: Mann in Gunzenhausen bei Polizeieinsatz erschossen)

Unfall bei Röthenbach: Autofahrer kommt bei der Unfall-Aufnahme immer mehr in die Bredouille

Während die alarmierte Polizei den Unfall anschließend aufnahm, kamen noch so einige Details über den Unfallfahrer ans Licht. So hatte er nicht nur den Unfall verursacht, sondern an seinem Fahrzeug falsche Nummernschilder angebracht und konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen. Doch dem nicht genug.

Im Rahmen einer Blutentnahme gestand der Fahrer Marihuanakonsum und zuguterletzt stellte sich noch heraus, dass der Mann mittels einer Fahndung der kroatischen Polizei gesucht wurde, da sein Aufenthaltsort unbekannt war.

Den Unfallfahrer erwarten deswegen eine Vielzahl von Anzeigen, unter anderem wegen Urkundenfälschung, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis, fahrlässige Körperverletzung.

