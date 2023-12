Schwerer Unfall auf B31: Beifahrerin stirbt an ihren Verletzungen

Auf der B31 bei Weißensberg hat sich am Sonntagmittag ein schwerer Unfall mit zwei Autos ereignet. Die traurige Bilanz: Eine tote Frau und vier Verletzte.

03.12.2023 | Stand: 18:20 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf einer Bundesstraße bei Weißensberg (Landkreis Lindau) ist eine Frau gestorben und vier weitere Menschen sind verletzt worden.

Tödlicher Unfall bei Weißensberg: Gutachter soll Hergang klären

Wie genau es am Sonntag zu dem Unfall kam, sollte ein Gutachter klären, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach wurde der Fahrer des einen Wagens, ein 55-Jähriger, schwer verletzt. Seine 56-jährige Beifahrerin starb an ihren Verletzungen. Im zweiten Auto wurden ein 45-Jähriger und seine Kinder im Alter von 13 und 10 Jahren mittelschwer verletzt. Sie kamen in Krankenhäuser.

