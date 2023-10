Kuh verletzt 71-Jährigen in Amtzell schwer

In Amtzell kam es am Dienstag zu einem Vorfall zwischen einer Kuh und einem Landwirt. Der 71-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

25.10.2023 | Stand: 14:41 Uhr

Ein 71-jähriger Landwirt ist am Dienstagabend in Amtzell wegen einem Rind schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 71-Jährige die Kuh am Abend gegen 18 Uhr aus einer Box heraustreiben.

Vorfall in Amtzell: Tier drückte Landwirt mit dem Kopf gegen eine Wand

Dabei drückte das Tier den Mann offenbar mit dem Kopf gegen eine Wand. Eine Angehörige des 71-Jährigen konnte das Rind schließlich aus der Box heraustreiben und den Rettungsdienst alarmieren. Die Sanitäter brachten den 71-Jährigen mit schweren Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus.

