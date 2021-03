Autofahrer schneidet Kurve bei Wangen - Motorradfahrer wird schwer verletzt

Ein Autofahrer schneidet eine Linkskurve in Amtzell und stößt mit einem Motorradfahrer zusammen. Der muss mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

27.03.2021 | Stand: 12:32 Uhr

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Amtzell bei Wangen schwer verletzt worden. Der 40-Jährige fuhr laut Polizei mit seinem Motorrad auf der Straße zwischen Spiesberg und Brunnenhaus. In einer abfallenden Linkskurve kam ihm ein 19-Jähriger entgegen, der mit seinem Auto in Richtung Spiesberg unterwegs war. Der junge Mann schnitt die abfallende Kurve und prallte mit seinem Wagen gegen den Motorradfahrer.

Unfall in Amtzell: Motorradfahrer schwer verletzt

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der 40-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 26.000 Euro.

